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В Саратовской области начался челлендж в поддержку фестиваля «Театральное Приволжье»

Новости


И.о. министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева дала старт челленджу «Я смотрю Театральное Приволжье».

Поддержать юных артистов может любой желающий.

Для участия в челлендже нужно снять видео или фото за просмотром видеоверсий спектаклей финалистов фестиваля на сайте http://театральноеприволжье.рф/2021/finalists и разместить на своей странице в инстаграме или ВКонтакте с указанием хэштегов #ТеатральноеПриволжье #театральноеприволжье64 #театральноеприволжье_Саратов.

Саратовскую область в этом году представляют

— студенческий театр «Штурм» (СГТУ имени Ю. А. Гагарина) — спектакль «Три сестры» по пьесе А. П. Чехова, режиссер: Усов Алексей Олегович;

— театр-студия «Театралика» (МУДО «Детско-юношеский центр Фрунзенского района г. Саратова») — спектакль «Чёрная курица, или подземные жители», режиссер: Лозановски Анжелика Валерьевна.

К челленджу присоединились сотрудники областного киновидеоцентра (https://vk.com/video-118788681_456239234), преподаватели Саратовского художественного училища им. Боголюбова (https://www.instagram.com/tv/CZ0w0_iqIQX/?utm_medium=copy_link), музей Льва Кассиля (https://vk.com/id472986960?z=video472986960_456239054%2F3189573f1cb637c226%2Fpl_wall_472986960), сотрудники музея боевой и трудовой славы и другие деятели культуры.