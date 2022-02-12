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Роман Ковальский: "Молочное животноводство в области активно развивается"

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Согласно оперативным данным регионального минсельхоза, на 10 февраля, в сельскохозяйственных предприятиях области произведено 12,6 тыс. тонн молока, что составляет 100% к уровню прошлого года. Валовой надой молока за сутки составляет 326 тонн, надой молока от коровы за сутки — 16,5 кг (+0,5 кг к 2021 году).

«Молочное животноводство в регионе активно развивается, - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский. – Сельхозтоваропроизводители работают над повышением продуктивности дойного стада, совершенствованием систем кормления, строительством и роботизацией ферм».

Традиционно в производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район, где произведено 7 200 тонн.

Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области отмечен в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (27 кг) и Энгельсского (25,3 кг) муниципальных районов.

В целом по России, согласно оперативным данным Минсельхоза РФ, средний надой молока от одной коровы за сутки составляет 18, 7 кг.