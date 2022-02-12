Роман Ковальский: "Молочное животноводство в области активно развивается"

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«Молочное животноводство в регионе активно развивается, - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский. – Сельхозтоваропроизводители работают над повышением продуктивности дойного стада, совершенствованием систем кормления, строительством и роботизацией ферм».Традиционно в производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район, где произведено 7 200 тонн.Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области отмечен в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (27 кг) и Энгельсского (25,3 кг) муниципальных районов.В целом по России, согласно оперативным данным Минсельхоза РФ, средний надой молока от одной коровы за сутки составляет 18, 7 кг.