12 Февраля 2022 СУББОТА
Новости
23:47 | 11 февраля
Саратовские общественники поддержали Хартию «Цифровая этика детства»
16:16 | 11 февраля
В Саратовской области начался челлендж в поддержку фестиваля «Театральное Приволжье»
15:23 | 11 февраля
Роман Ковальский: "Молочное животноводство в области активно развивается"
14:23 | 11 февраля
В Саратовской области началась реализация социального проекта «Пожалуйста, дыши!»
13:30 | 11 февраля
Аналитики HH.ru составили рейтинг регионов Приволжского Федерального округа по средним зарплатным ожиданиям
12:37 | 11 февраля
Сегодня вечером завершается регистрация участников «Лыжни России»
11:45 | 11 февраля
С начала года жители области подали 557 заявлений на заключение социальных контрактов
10:48 | 11 февраля
В Марксовском лесничестве состоялась встреча представителей ветеранов отрасли
09:57 | 11 февраля
На социальную поддержку граждан в регионе в 2022 году запланировано больше 23 миллиардов рублей
09:00 | 11 февраля
В Саратовской области созданы все условия для комплексной реабилитации детей-инвалидов с первых лет жизни
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области началась реализация социального проекта «Пожалуйста, дыши!»

Новости


10 февраля в Саратовской городской клинической больнице № 1 им. Ю.Я. Гордеева» состоялось первое мероприятие в рамках социального проекта «Пожалуйста, дыши!» реализуемого Саратовской региональной общественной организацией помощи инвалидам «Равные возможности».

Проект стал победителем областного конкурса социальных проектов для некоммерческих организаций 2021 года и ориентирован на тех, кто перенес вирусную пневмонию COVID-19.

В мероприятии приняли участие: депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев, член Общественной палаты Саратовской области Татьяна Топилина, врачи клинической больницы № 1, а также пациенты.

В ходе презентации проекта прошел тренинг по обучению упражнениям, направленным на восстановление и сохранение максимальной физиологической самостоятельности в повседневности, необходимости попытки восстановления утраченных функций.

Собравшимся подробно рассказали о реабилитационных мероприятиях, проводимых на базе Саратовской городской клинической больницы № 1 им. Ю.Я. Гордеева, а также в домашних условиях.

Мероприятие прошло с соблюдением ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.