В Саратовской области началась реализация социального проекта «Пожалуйста, дыши!»

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Проект стал победителем областного конкурса социальных проектов для некоммерческих организаций 2021 года и ориентирован на тех, кто перенес вирусную пневмонию COVID-19.В мероприятии приняли участие: депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев, член Общественной палаты Саратовской области Татьяна Топилина, врачи клинической больницы № 1, а также пациенты.В ходе презентации проекта прошел тренинг по обучению упражнениям, направленным на восстановление и сохранение максимальной физиологической самостоятельности в повседневности, необходимости попытки восстановления утраченных функций.Собравшимся подробно рассказали о реабилитационных мероприятиях, проводимых на базе Саратовской городской клинической больницы № 1 им. Ю.Я. Гордеева, а также в домашних условиях.Мероприятие прошло с соблюдением ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.