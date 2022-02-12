В Саратовской области началась реализация социального проекта «Пожалуйста, дыши!»
10 февраля в Саратовской городской клинической больнице № 1 им. Ю.Я. Гордеева» состоялось первое мероприятие в рамках социального проекта «Пожалуйста, дыши!» реализуемого Саратовской региональной общественной организацией помощи инвалидам «Равные возможности».
Проект стал победителем областного конкурса социальных проектов для некоммерческих организаций 2021 года и ориентирован на тех, кто перенес вирусную пневмонию COVID-19.
В мероприятии приняли участие: депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев, член Общественной палаты Саратовской области Татьяна Топилина, врачи клинической больницы № 1, а также пациенты.
В ходе презентации проекта прошел тренинг по обучению упражнениям, направленным на восстановление и сохранение максимальной физиологической самостоятельности в повседневности, необходимости попытки восстановления утраченных функций.
Собравшимся подробно рассказали о реабилитационных мероприятиях, проводимых на базе Саратовской городской клинической больницы № 1 им. Ю.Я. Гордеева, а также в домашних условиях.
Мероприятие прошло с соблюдением ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.