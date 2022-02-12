Сегодня вечером завершается регистрация участников «Лыжни России»

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С 1 февраля на сайте e-champs.com проводится регистрация на лыжную гонку на призы Губернатора Саратовской области в рамках 40 открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».Регистрация завершится сегодня в 17:00. В соревнованиях платинируют принять участие более 5000 жителей области.Гонка для всех желающих будут проходить на двух дистанциях: 10 км – для мужчин и женщин старше 18 лет; 5 км – для юношей и девушек младше 18 лет.Каждый участник самостоятельно проходит дистанцию. Результат забега фиксируется при помощи спортивных часов или программы-трекера. Эти данные до 13 февраля необходимо внести в личный кабинет на сайте e-champs.com, где проходит регистрация.На основании этой информации будут определены победители.Кроме того, 12 февраля, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, на Кумысной поляне пройдет очная гонка для сильнейших лыжников.