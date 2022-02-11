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С начала года жители области подали 557 заявлений на заключение социальных контрактов

Новости


В Саратовской области продолжается оказание государственной помощи на основании социального контракта. С начала года жители области подали уже 557 заявлений на заключение соцконтрактов с учреждениями социальной поддержки населения.

Напомним, главная цель социального контракта – помочь семье или одиноко проживающему гражданину выйти из трудной жизненной ситуации.

Специалисты учреждений соцподдержки составляют для каждого обратившегося индивидуальный план действий, который поможет улучшить финансовое состояние гражданина и его семьи.

Например, житель Калининского района Николай Мякинин благодаря соцконтракту смог открыть собственное дело.

Раньше Николай Дмитриевич трудился строителем, ему приходилось работать с различными металлическими конструкциями. И, по его словам, он всегда прикидывал, как бы сам воплотил в жизнь ту или иную идею.

Узнав, что с помощью государства на основании социального контракта можно открыть собственное дело, Николай обратился в соцзащиту Калининского района. Бизнес-план, регистрация в налоговой инспекции – специалисты помогли со всеми документами и справками.

Получив необходимые средства, Николай Мякинин закупил оборудование и материалы, обустроил кузницу и стал изготавливать различные предметы быта из металлов методом художественной ковки.

Сегодня о его кованых изделиях известно далеко за пределами Калининского района. Великолепные люстры, изящные диваны, стулья, решетки для камина, а также более масштабные проекты – узорные лестницы, беседки, ворота – пользуются спросом у клиентов кузнеца, доход семьи увеличился.

«Этот вид государственной поддержки становится все более востребованным у жителей области. В этом году на реализацию программы социальных контрактов будет направлено свыше 500 миллионов рублей. Финансирование по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 20%. Конечно, это позволит оказать помощь по выходу из трудной жизненной ситуации еще большему количеству жителей региона», - отмечает министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров.