С начала года жители области подали 557 заявлений на заключение социальных контрактов

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Напомним, главная цель социального контракта – помочь семье или одиноко проживающему гражданину выйти из трудной жизненной ситуации.Специалисты учреждений соцподдержки составляют для каждого обратившегося индивидуальный план действий, который поможет улучшить финансовое состояние гражданина и его семьи.Например, житель Калининского района Николай Мякинин благодаря соцконтракту смог открыть собственное дело.Раньше Николай Дмитриевич трудился строителем, ему приходилось работать с различными металлическими конструкциями. И, по его словам, он всегда прикидывал, как бы сам воплотил в жизнь ту или иную идею.Узнав, что с помощью государства на основании социального контракта можно открыть собственное дело, Николай обратился в соцзащиту Калининского района. Бизнес-план, регистрация в налоговой инспекции – специалисты помогли со всеми документами и справками.Получив необходимые средства, Николай Мякинин закупил оборудование и материалы, обустроил кузницу и стал изготавливать различные предметы быта из металлов методом художественной ковки.Сегодня о его кованых изделиях известно далеко за пределами Калининского района. Великолепные люстры, изящные диваны, стулья, решетки для камина, а также более масштабные проекты – узорные лестницы, беседки, ворота – пользуются спросом у клиентов кузнеца, доход семьи увеличился.«Этот вид государственной поддержки становится все более востребованным у жителей области. В этом году на реализацию программы социальных контрактов будет направлено свыше 500 миллионов рублей. Финансирование по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 20%. Конечно, это позволит оказать помощь по выходу из трудной жизненной ситуации еще большему количеству жителей региона», - отмечает министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров.