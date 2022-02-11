На социальную поддержку граждан в регионе в 2022 году запланировано больше 23 миллиардов рублей

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Учтена ежегодная индексация на прогнозный уровень инфляции двадцати видов пособий и денежных выплат одиннадцати категориям региональных льготников в соответствии с действующим законодательством. В их числе – пособия на детей, доплаты к пенсиям, выплаты ветеранам, поддержка детей-сирот, средства регионального материнского (семейного) капитала (его части) семьям и другие.Общий объем расходов областного бюджета на выполнение социальных обязательств перед гражданами с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения области достигнет почти 35 млрд рублей.«Меры социальной поддержки граждан находятся на особом контроле государства и подлежат безусловному исполнению. Их финансирование осуществляется в приоритетном порядке», – подчеркнула исполняющий обязанности министра финансов Саратовской области Ирина Бегинина.