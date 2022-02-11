11 Февраля 2022 ПЯТНИЦА
Новости
12:37 | 11 февраля
Сегодня вечером завершается регистрация участников «Лыжни России»
11:45 | 11 февраля
С начала года жители области подали 557 заявлений на заключение социальных контрактов
10:48 | 11 февраля
В Марксовском лесничестве состоялась встреча представителей ветеранов отрасли
09:57 | 11 февраля
На социальную поддержку граждан в регионе в 2022 году запланировано больше 23 миллиардов рублей
09:00 | 11 февраля
В Саратовской области созданы все условия для комплексной реабилитации детей-инвалидов с первых лет жизни
17:00 | 10 февраля
В Историческом парке открыта запись на мастер-классы к 23 февраля
16:14 | 10 февраля
В областном музее краеведения презентовали старинный музыкальный автоматон
15:18 | 10 февраля
Специалисты областного минтранса проконтролировали уборку снега на городских улицах, переданных на баланс области
14:29 | 10 февраля
Пятнадцатилетний юбилей отметил музыкальный проект «Органные встречи в часовне св. Иоанна»
13:39 | 10 февраля
В Балашовском драматическом театре проходит выставка, посвященная Сергею Рахманинову и его семье
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области созданы все условия для комплексной реабилитации детей-инвалидов с первых лет жизни

Новости


В Саратовской области созданы все условия для комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями, начиная с первых лет жизни.

Дети с инвалидностью ежегодно проходят курсы реабилитации в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты области – реабилитационных и социально-оздоровительных центрах, центрах соцобслуживания, на базе областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» с филиалами в 14 районах области. По информации специалистов, положительная динамика отмечается у 95% детей.

Например, в работе Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями успешно применяются инновационные методы физиотерапии. Среди них – иммерсионная ванна, которая, благодаря созданному эффекту невесомости, помогает снять зажимы и мышечные спазмы. Это принципиально новый подход в реабилитации при травмах, сосудистых заболеваниях и ДЦП.

С 2021 года центр реализует социальный проект «Микрореабилитационный центр «Надежда», ставший победителем грантового конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря проекту, дети с инвалидностью получают квалифицированную помощь специалистов на дому, в привычных для себя условиях.

Особого внимания заслуживает опыт реабилитации детей, накопленный саратовской школой «РиФ». Реабилитация посредством физкультуры и спорта существенно повышает эффективность работы с детьми, имеющими проблемы развития.

Так, за время работы спортивно-адаптивной школы «РиФ» 359 детей избавились от инвалидности.

Воспитанники школы «Реабилитация и Физкультура» регулярно становятся призерами соревнований различного уровня. В 2021 году спортсмены ДЮСАШ «РиФ» принимали участие в XVI летних Паралимпийских играх в Токио, где завоевали семь медалей, в числе которых – золотая, две серебряных и четыре бронзовых.