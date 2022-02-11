В Саратовской области созданы все условия для комплексной реабилитации детей-инвалидов с первых лет жизни

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Дети с инвалидностью ежегодно проходят курсы реабилитации в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты области – реабилитационных и социально-оздоровительных центрах, центрах соцобслуживания, на базе областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» с филиалами в 14 районах области. По информации специалистов, положительная динамика отмечается у 95% детей.Например, в работе Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями успешно применяются инновационные методы физиотерапии. Среди них – иммерсионная ванна, которая, благодаря созданному эффекту невесомости, помогает снять зажимы и мышечные спазмы. Это принципиально новый подход в реабилитации при травмах, сосудистых заболеваниях и ДЦП.С 2021 года центр реализует социальный проект «Микрореабилитационный центр «Надежда», ставший победителем грантового конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря проекту, дети с инвалидностью получают квалифицированную помощь специалистов на дому, в привычных для себя условиях.Особого внимания заслуживает опыт реабилитации детей, накопленный саратовской школой «РиФ». Реабилитация посредством физкультуры и спорта существенно повышает эффективность работы с детьми, имеющими проблемы развития.Так, за время работы спортивно-адаптивной школы «РиФ» 359 детей избавились от инвалидности.Воспитанники школы «Реабилитация и Физкультура» регулярно становятся призерами соревнований различного уровня. В 2021 году спортсмены ДЮСАШ «РиФ» принимали участие в XVI летних Паралимпийских играх в Токио, где завоевали семь медалей, в числе которых – золотая, две серебряных и четыре бронзовых.