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Пятнадцатилетний юбилей отметил музыкальный проект «Органные встречи в часовне св. Иоанна»

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В феврале просветительскому проекту «Органные встречи в часовне св. Иоанна» исполнилось 15 лет. В честь этого в часовне Иоанна Богослова в минувшие выходные состоялся праздничный концерт.

На мероприятии слушателям были представлены не только широко известные органные произведения, но и композиции, которые написаны нашими современниками, звучащие крайне редко.

За 15 лет существования проекта студентами Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова были исполнены различные программы: тематические, посвящённые творчеству отдельных композиторов и разным эпохам; концерты камерно-органной музыки; программы, приуроченные к событиям церковного календаря. Также студенты представляли свои конкурсные программы. Всё это позволило стать проекту многогранным и интересным для зрителя.

Все выступления сопровождаются комментариями, дающими подробный портрет эпохи исполняемых сочинений, что позволяет более глубоко погрузиться в атмосферу праздника.

Организаторы праздничного юбилейного концерта, отметили важность проведения подобных культурных мероприятий, так как они направлены на гармонизацию человеческих отношений и духовному обогащению людей.