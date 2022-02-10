HH.ru: Больше половины работников Саратовской области хотели бы найти подработку

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Стабильность на текущем месте работыВ целом трудоустроенные жители Саратовской области достаточно стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте: угрозу увольнения испытывают лишь 24% опрошенных, еще 62% считают, что такой опасности для них нет. Остальные затруднились ответить.Меньше других опасаются сокращений соискатели из сферы туризма, гостиниц и ресторанов, а также начинающие карьеру и студенты. Представители банковской сферы, наоборот, наименее уверены в стабильности своего трудоустройства относительно других.Сложность поисков работы61% респондентов Саратовской области считают, что найти работу в их профессиональной сфере сложно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 25% опрошенных, еще 14% затруднились ответить. Сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают работники сферы искусства и масс-медиа, топ-менеджеры, юристы и работники НКО. Относительно других легче найти работу представителям сферы продаж.Востребованность подработки53% респондентов Саратовской области рассматривают для себя поиск подработки помимо основной работы в ближайшие месяцы: 33% определенно в этом уверены, ещё 20% заявили, что скорее всего будут искать подработку. Кроме того, у 10% уже есть подработка. Не заинтересованы в этом 29% опрошенных, остальные затруднились ответить. Для сравнения: по стране в целом в подработке нуждаются 52,5% опрошенных, не нуждаются – 36,2%. Уже есть подработка у 8,1% россиян.Среди представителей различных профессиональных сфер о подработке сейчас в первую очередь думают представители спортивной индустрии, сферы искусства, а также науки и образования, а меньше всего — работники автобизнеса.