Олимпийские игры: Александр Логинов заявлен на спринтерскую гонку

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На старт выйдут воспитанник саратовской школы биатлона Александр Логинов, а также биатлонисты Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов, сообщает пресс-служба СБР.Гонка состоится 12 февраля. Начало соревнования в 1З:00 по саратовскому времени. Трансляция: Первый канал, https://www.1tv.ru/sport?date=2022-02-12