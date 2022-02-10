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В министерстве труда и социальной защиты обсудили меры социальной поддержки многодетных семей

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Министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров провел рабочую встречу с многодетными родителями – представителями общественных организаций. Главная тема обсуждения – вопросы, касающиеся предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям.

Сергей Егоров обратил внимание присутствующих, что меры поддержки семей с детьми сегодня являются одним из приоритетных направлений государственной политики. В Саратовской области благодаря выстроенному диалогу с родительскими общественными организациями решаются многие вопросы, в том числе по расширению различных мер соцподдержки.

В связи с возникающими вопросами по выдаче социальных проездных билетов в учреждениях социальной поддержки населения Сергей Егоров проинформировал, что в настоящее время прорабатывается вопрос о введении электронного проездного билета для льготных категорий граждан с возможностью приобретения его через мобильное приложение. Это позволит избежать ежемесячного посещения учреждений социальной поддержки.

Совместно с министерством цифрового развития и связи области проводится работа по переводу в электронный вид некоторых мер социальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям. Участникам рабочей встречи напомнили, какие пособия многодетные семьи могут оформить через Единый портал госуслуг, в какой срок необходимо заниматься переоформлением льгот.

Отдельной темой прозвучал вопрос о трудоустройстве, занятости и обучению многодетных родителей. Говорили о льготах в соответствии с трудовым кодексом и дополнительных льготах, предоставляемых работодателями, о порядке досрочного выхода на пенсию, трудоустройстве на временные работы с выплатой материальной поддержки, бесплатном профессиональном обучении и др.

Министр отметил, что мнение родительского сообщества очень важно для выстраивания работы в сфере социальной защиты.

«Конструктивный диалог позволяет принимать решения в пользу многодетных родителей. Например, с 1 апреля изменяются некоторые условия назначения выплаты на детей от 3 до 7 лет. Законопроект будет принят на одном из ближайших заседаний областной Думы. В адрес министерства поступали обращения многодетных родителей по вопросам отнесения к доходам выплаты в размере 206 тысяч рублей, которая предоставляется в Саратовской области взамен земельного участка. В нашем законопроекте эта выплата в состав доходов включена не будет. Это позволит в будущем при обращении за назначением выплаты избежать отказов из-за превышения уровня доходов семьи», – рассказал министр.

Директор комитета многодетных семей Ирина Алешина подчеркнула важность открытого диалога с органами власти.

«Сегодня мы понимаем, что нас слышат. Многие вопросы решаются. Наша сегодняшняя встреча тому подтверждение», – отметила Алешина.