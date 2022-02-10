10 Февраля 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 10 февраля
В Историческом парке открыта запись на мастер-классы к 23 февраля
16:14 | 10 февраля
В областном музее краеведения презентовали старинный музыкальный автоматон
15:18 | 10 февраля
Специалисты областного минтранса проконтролировали уборку снега на городских улицах, переданных на баланс области
14:29 | 10 февраля
Пятнадцатилетний юбилей отметил музыкальный проект «Органные встречи в часовне св. Иоанна»
13:39 | 10 февраля
В Балашовском драматическом театре проходит выставка, посвященная Сергею Рахманинову и его семье
12:45 | 10 февраля
HH.ru: Больше половины работников Саратовской области хотели бы найти подработку
11:49 | 10 февраля
Олимпийские игры: Александр Логинов заявлен на спринтерскую гонку
10:50 | 10 февраля
В министерстве труда и социальной защиты обсудили меры социальной поддержки многодетных семей
09:54 | 10 февраля
В учреждениях социальной поддержки населения установлен особый режим работы
09:00 | 10 февраля
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В учреждениях социальной поддержки населения установлен особый режим работы

Новости


С 10 по 18 февраля прием граждан в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции будет осуществляться строго по предварительной записи.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Саратовской области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции все учреждения социальной поддержки населения региона переходят на особый режим работы.

С завтрашнего дня прием граждан будет осуществляться строго по предварительной записи. Данные меры введены на период с 10 по 18 февраля 2022 года включительно.

Для консультирования по вопросам получения мер социальной поддержки можно позвонить по телефонам учреждений. Контакты районных организаций соцподдержки населения размещены на официальном сайте министерства труда и социальной защиты области.