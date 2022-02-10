В учреждениях социальной поддержки населения установлен особый режим работы

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В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Саратовской области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции все учреждения социальной поддержки населения региона переходят на особый режим работы.С завтрашнего дня прием граждан будет осуществляться строго по предварительной записи. Данные меры введены на период с 10 по 18 февраля 2022 года включительно.Для консультирования по вопросам получения мер социальной поддержки можно позвонить по телефонам учреждений. Контакты районных организаций соцподдержки населения размещены на официальном сайте министерства труда и социальной защиты области.