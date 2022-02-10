В учреждениях социальной поддержки населения установлен особый режим работы
С 10 по 18 февраля прием граждан в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции будет осуществляться строго по предварительной записи.
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Саратовской области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции все учреждения социальной поддержки населения региона переходят на особый режим работы.
С завтрашнего дня прием граждан будет осуществляться строго по предварительной записи. Данные меры введены на период с 10 по 18 февраля 2022 года включительно.
Для консультирования по вопросам получения мер социальной поддержки можно позвонить по телефонам учреждений. Контакты районных организаций соцподдержки населения размещены на официальном сайте министерства труда и социальной защиты области.