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На «Лыжню России» уже зарегистрировались около пяти тысяч жителей области

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Вчера в пресс-центре Правительства Саратовской области прошла пресс-конференция, посвященная проведению финальных соревнований на призы губернатора в рамках Всероссийской «Лыжни России».

Первый заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин рассказал, что гонка пройдет 12 и 13 февраля. В этом году соревнования состоятся в режиме онлайн.

«Онлайн-формат подразумевает прохождение выбранной дистанции в любом месте за любое время. Участник самостоятельно фиксирует время на спортивных часах или при помощи фитнесс-трекера. Эти данные до 13 февраля необходимо будет внести в личный кабинет на сайте e-champs.com, где проходит регистрация», — рассказал Андрей Абрашин.

Выбор дистанции зависит от возраста участника: 10 км - для мужчин и женщин старше 18 лет; 5 км - для юношей и девушек.

«Около 5 тысяч участников уже зарегистрировались. Но практика показывает, что большинство делают это буквально в последние часы, поэтому анализировать данные пока рано. Отмечу, что большинство участников - 61% - мужчины. Самая популярная дистанция — 10 километров. Более 55% процентов выбирают именно ее», - сказал Абрашин.

Регистрация продлится до 17:00 11 февраля. На данный момент в лидерах по числу участников - Саратов, Балаково и поселок Горный.

«Каждый, кто зарегистрировался, может получить стартовый пакет, состоящий из номера и шапочки с логотипом «Лыжня России». Шапочки выдает мандатная комиссия на стадионе «Локомотив» с 10 до 17:00. Она будет работать до 12 февраля. Тем, кто приходит за пакетом, при себе необходимо иметь QR-код и маску», — сообщил первый заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области.

Кроме того, для участников, имеющих не меньше второго разряда по лыжным гонкам, 12 февраля в 12:00 на территории Кумысной поляны пройдут соревнования для сильнейших. Количество — около 200 человек.

Главным судьей соревнований стал судья Всероссийской категории Анатолий Сурков. Он отметил, что уже не первый год выступает в этой роли: «Приятно видеть, что с каждым годом интерес к «Лыжне России» растет. Все больше жителей области принимают участие в соревнованиях».