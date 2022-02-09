9 Февраля 2022 СРЕДА
Новости
17:00 | 09 февраля
В области вновь снегопад: более 800 единиц техники убирало снег днем в районах
16:15 | 09 февраля
Аэропорт «Гагарин» - лауреат премии «Воздушные ворота России»
15:18 | 09 февраля
Свыше ста юных саратовских художников принимают участие в конкурсе на лучшую театральную афишу фестиваля «Театральное Приволжье»
14:25 | 09 февраля
Году культурного наследия будет посвящен фестиваль «Киновертикаль»
13:33 | 09 февраля
В Саратовской области решают проблемы адаптации и социализации мигрантов
12:33 | 09 февраля
Вчера в Саратове от наледи и сосулек очистили 117 крыш
11:38 | 09 февраля
В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой прошел областной семинар-практикум «Изделия из бумажной лозы»
10:48 | 09 февраля
Свыше полутора тысяч выездов совершили «Мобильные бригады» в 2021 году
09:57 | 09 февраля
На уборку региональных дорог вышло 235 единиц спецтехники
09:00 | 09 февраля
Общественные организации региона присоединились к Хартии «Цифровая этика детства»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В области вновь снегопад: более 800 единиц техники убирало снег днем в районах

Новости


В Саратовской области днем 9 ноября во всех районах, кроме Советского, выпали осадки: снег, низовая метель и морось.

К механизированной уборке региональных дорог приступили 353 единицы спецтехники. Так, на дороги Энгельсского района вышло 24 ед. снегоуборочной техники, в Вольском – 20, в Базарно-Карабулакском – 19, в Саратовском - 16. На транзитных дорогах Саратова работало 36 ед. снегоуборочной техники. Для обработки проезжей части дорожные рабочие израсходовали более 2000 т песко-соляной смеси.

По данным на 17:00 проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.

В населенных пунктах также проводилась уборка снежных отложений на дорогах и тротуарах. К механизированной уборке привлекли 469 ед. техники. За день для обработки дорог и тротуаров использовали 1190 т песко-соляной смеси.

Работы по уборке снега на улично-дорожной сети региона, в том числе и на федеральных трассах, продолжатся и в ночное время.