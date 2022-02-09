В области вновь снегопад: более 800 единиц техники убирало снег днем в районах

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К механизированной уборке региональных дорог приступили 353 единицы спецтехники. Так, на дороги Энгельсского района вышло 24 ед. снегоуборочной техники, в Вольском – 20, в Базарно-Карабулакском – 19, в Саратовском - 16. На транзитных дорогах Саратова работало 36 ед. снегоуборочной техники. Для обработки проезжей части дорожные рабочие израсходовали более 2000 т песко-соляной смеси.По данным на 17:00 проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.В населенных пунктах также проводилась уборка снежных отложений на дорогах и тротуарах. К механизированной уборке привлекли 469 ед. техники. За день для обработки дорог и тротуаров использовали 1190 т песко-соляной смеси.Работы по уборке снега на улично-дорожной сети региона, в том числе и на федеральных трассах, продолжатся и в ночное время.