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Аэропорт «Гагарин» - лауреат премии «Воздушные ворота России»

Новости


Международный аэропорт «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») стал лауреатом 9-й национальной премии «Воздушные ворота России».

Награждение по традиции прошло в Москве, в рамках Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Аэропорт «Гагарин» стал победителем сразу в двух номинациях: «Лучший аэропорт с пассажиропотоком до 2 млн пассажиров в год» и «Самый комфортный аэропорт по итогам пассажирского голосования».

Премия «Воздушные ворота России» приурочена к празднованию Дня гражданской авиации России и призвана определять самые эффективно и стабильно развивающиеся аэропорты России. В Экспертный совет премии входят представители ведущих авиакомпаний России, руководители отраслевых ассоциаций, ведущие отраслевые журналисты.

Отметим, что в этом году Управляющая компания «Аэропорты Регионов» получила 5 наград на премии «Воздушные ворота России». В других номинациях были также отмечены аэропорты Кольцово и Ремезов.

Строительство нового международного аэропорта Саратова – крупнейший инфраструктурный проект, реализованный в 2019 году в гражданской авиации России. В минувшем 2021 году пассажиропоток аэропорта впервые в своей истории с момента открытия составил почти 1 млн человек в год, что является его проектной мощностью, которая закладывалась при строительстве. В 2021 году на внутрироссийских рейсах было обслужено 936 тыс пассажиров, на международных рейсах – почти 56 тыс человек. Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства, участниками которого выступили Правительство России, Правительство Саратовской области и управляющая компания «Аэропорты Регионов».