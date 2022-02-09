9 Февраля 2022 СРЕДА
Новости
17:00 | 09 февраля
В области вновь снегопад: более 800 единиц техники убирало снег днем в районах
16:15 | 09 февраля
Аэропорт «Гагарин» - лауреат премии «Воздушные ворота России»
15:18 | 09 февраля
Свыше ста юных саратовских художников принимают участие в конкурсе на лучшую театральную афишу фестиваля «Театральное Приволжье»
14:25 | 09 февраля
Году культурного наследия будет посвящен фестиваль «Киновертикаль»
13:33 | 09 февраля
В Саратовской области решают проблемы адаптации и социализации мигрантов
12:33 | 09 февраля
Вчера в Саратове от наледи и сосулек очистили 117 крыш
11:38 | 09 февраля
В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой прошел областной семинар-практикум «Изделия из бумажной лозы»
10:48 | 09 февраля
Свыше полутора тысяч выездов совершили «Мобильные бригады» в 2021 году
09:57 | 09 февраля
На уборку региональных дорог вышло 235 единиц спецтехники
09:00 | 09 февраля
Общественные организации региона присоединились к Хартии «Цифровая этика детства»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Свыше ста юных саратовских художников принимают участие в конкурсе на лучшую театральную афишу фестиваля «Театральное Приволжье»

Новости
Свыше ста юных саратовских художников принимают участие в конкурсе на лучшую театральную афишу фестиваля «Театральное Приволжье»

Юные саратовские художники активно заявляют о своем участии в конкурсе на лучшую афишу окружного фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье».

На сегодняшний день 41 студент Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова и 64 учащихся ДШИ Саратовской области уже представили свои работы на конкурс ПФО.

- Итого от нашего региона представлено 105 творческих работ, – рассказала и.о. министра культуры Татьяна Астафьева. - Интерес молодежи к фестивалю «Театральное Приволжье» и театральному искусству постоянно растет. И подобные творческие состязания – большой стимул для профессионального роста. Театральный плакат – это отражение того, что мы в итоге хотим увидеть на сцене. Он должен не просто цеплять зрителя образами, пятнами цвета, шрифтами, но и передавать настроение, эмоции того, что будет на сцене. Благодаря фестивалю «Театральное Приволжье» растет целое поколение художников, которые создают театральные афиши и плакаты.

Напоминаем, что до 15 февраля продлен прием заявок на участие в конкурсе афиш и плакатов в рамках окружного фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова.

Конкурс направлен на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников. Принимаются работы жителей Приволжского федерального округа от 6 до 30 лет включительно, специального образования или опыта работы в сфере искусства не требуется.

Главной темой афиш, плакатов или баннеров должен стать фестиваль «Театральное Приволжье». Автор может отразить главную идею фестиваля, информацию о его финалистах и спектаклях. Работы могут быть выполнены в различных техниках: графика и батик, компьютерный дизайн и краски, фотоколлажи.

Лучшие работы будут определены по итогам экспертной оценки. В состав жюри конкурса войдут известные представители профильного экспертного сообщества, в том числе Союза художников России, Российской академии художеств, а также главные художники крупнейших театров ПФО.