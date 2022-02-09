Свыше ста юных саратовских художников принимают участие в конкурсе на лучшую театральную афишу фестиваля «Театральное Приволжье»

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На сегодняшний день 41 студент Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова и 64 учащихся ДШИ Саратовской области уже представили свои работы на конкурс ПФО.- Итого от нашего региона представлено 105 творческих работ, – рассказала и.о. министра культуры Татьяна Астафьева. - Интерес молодежи к фестивалю «Театральное Приволжье» и театральному искусству постоянно растет. И подобные творческие состязания – большой стимул для профессионального роста. Театральный плакат – это отражение того, что мы в итоге хотим увидеть на сцене. Он должен не просто цеплять зрителя образами, пятнами цвета, шрифтами, но и передавать настроение, эмоции того, что будет на сцене. Благодаря фестивалю «Театральное Приволжье» растет целое поколение художников, которые создают театральные афиши и плакаты.Напоминаем, что до 15 февраля продлен прием заявок на участие в конкурсе афиш и плакатов в рамках окружного фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова.Конкурс направлен на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников. Принимаются работы жителей Приволжского федерального округа от 6 до 30 лет включительно, специального образования или опыта работы в сфере искусства не требуется.Главной темой афиш, плакатов или баннеров должен стать фестиваль «Театральное Приволжье». Автор может отразить главную идею фестиваля, информацию о его финалистах и спектаклях. Работы могут быть выполнены в различных техниках: графика и батик, компьютерный дизайн и краски, фотоколлажи.Лучшие работы будут определены по итогам экспертной оценки. В состав жюри конкурса войдут известные представители профильного экспертного сообщества, в том числе Союза художников России, Российской академии художеств, а также главные художники крупнейших театров ПФО.