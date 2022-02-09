Году культурного наследия будет посвящен фестиваль «Киновертикаль»

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Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 5-16 лет и 17-22 года.Оргкомитет приглашает индивидуальных авторов, школьные и студенческие авторские коллективы к созданию игровых, неигровых и анимационных фильмов в следующих номинациях:- «Культурное наследие моей малой родины» (посвящается Году культурного наследия народов России: традиции, устное творчество, памятники, достопримечательные места и др.),- «Мир, в котором я хочу жить» (истории о социальном выборе и поступках подростков и молодых людей, приносящих пользу обществу или отдельно взятым людям),- «Анимация на свободную тему» (анимационные работы на выбранную автором тему),- «Киномозаика со всех уголков планеты» (для иностранных авторов).Более подробные условия к каждой из номинаций, формат и критерии оценки работ можно узнать из Положения.Заявки и киноработы принимаются на электронную почту videosarkvc@yandex.ru в срок до 1 августа 2022 года.