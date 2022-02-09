Году культурного наследия будет посвящен фестиваль «Киновертикаль»
Оргкомитет IX Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» объявил о начале приема творческих киноработ на конкурс 2022 года. Соответствующие приказ министерства культуры области и положение опубликованы на официальном сайте фестиваля киновертикальсаратов.рф в разделе «Стань участником конкурса», а также в разделе «Проекты» на сайте областного киновидеоцентра.
Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 5-16 лет и 17-22 года.
Оргкомитет приглашает индивидуальных авторов, школьные и студенческие авторские коллективы к созданию игровых, неигровых и анимационных фильмов в следующих номинациях:
- «Культурное наследие моей малой родины» (посвящается Году культурного наследия народов России: традиции, устное творчество, памятники, достопримечательные места и др.),
- «Мир, в котором я хочу жить» (истории о социальном выборе и поступках подростков и молодых людей, приносящих пользу обществу или отдельно взятым людям),
- «Анимация на свободную тему» (анимационные работы на выбранную автором тему),
- «Киномозаика со всех уголков планеты» (для иностранных авторов).
Более подробные условия к каждой из номинаций, формат и критерии оценки работ можно узнать из Положения.
Заявки и киноработы принимаются на электронную почту videosarkvc@yandex.ru в срок до 1 августа 2022 года.