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В Саратовской области решают проблемы адаптации и социализации мигрантов

Новости
В Саратовской области решают проблемы адаптации и социализации мигрантов

В Саратовской области – центре притяжения мигрантов, вынужденных переселенцев и беженцев – реализован проект по адаптации и социализации мигрантов.

В регионе с октября 2021 г. по февраль 2022 г. прошли мероприятия социально значимого проекта «Программа адаптации и социализации мигрантов и вынужденных переселенцев в местах компактного проживания на приграничных территориях Саратовской области». Инициатива в рамках регионального конкурса получила субсидирование из областного бюджета.

Информационно-аналитический центр Евразия-Поволжье и Юридическая клиника Саратовской государственной юридической академии стали основными исполнителями проекта. В регионе были организованы юридические консультации для мигрантов и беженцев, обучающие вебинары на тему трудового законодательства РФ, правовой защищенности мигрантов и вынужденных переселенцев, административной и уголовной ответственности за разжигание межнациональной вражды, распространение экстремизма и ксенофобии, социологическое исследование и фокус-группы. Сейчас специалисты обрабатывают полученные результаты исследования для последующего составления практических рекомендаций.