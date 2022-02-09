Вчера в Саратове от наледи и сосулек очистили 117 крыш

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Вчера, 8 февраля, в очистке дворов было задействовано 87 единиц спецтехники с учетом техники малой механизации, 1745 дворников и 58 бригад на очистке крыш. От сосулек и наледи освободили 117 крыш, выставлены ограждения у 388 МКД.Сотрудниками комитета по ЖКХ проведено обследование придомовых территорий 479 многоквартирных домов на предмет их содержания в зимний период.По 207 адресам управляющими организациями проводятся работы по очистке крыш домов, дворов, тротуаров, дворовых проездов от снега и наледи.По 272 адресам меры по очистке придомовых территорий не приняты. Управляющим организациям выданы предписания на устранение выявленных нарушений в кратчайшие сроки.Из нарушений по 101 многоквартирному дому, выявленных 7 февраля, устранены по 63 территориям, по 38 домам выданы предписания.