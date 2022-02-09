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В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой прошел областной семинар-практикум «Изделия из бумажной лозы»
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В Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой прошел областной семинар-практикум «Изделия из бумажной лозы»

Новости


6 февраля в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой прошел областной семинар-практикум для руководителей кружков и студий декоративно-прикладного творчества «Изделия из бумажной лозы». В семинаре приняли участие 39 человек из 22 районов Саратовской области.

Семинар провела Криволапова Марина Анатольевна – мастер ДПИ, руководитель кружка Центрального Дома культуры Дергачевского муниципального района Саратовской области. Марина Анатольевна впервые проводила семинар в Центре народного творчества, но у себя в районе мастер-классы проводит достаточно часто.

На занятиях Марина Анатольевна рассказала семинаристам о нескольких видах плетения бумажной лозы: простая веревочка и обратная веревочка, ситцевое плетение, плетение «коренушки», когда изделие плетется от корня. Особенностью этого плетения является то, что оно словно вяжется, нежели плетётся. Кроме этого, мастерица поделилась секретами подготовки лозы к работе, в которых заключено множество нюансов. Например: перед плетением лозу обрабатывают водой, акриловым лаком и клеем, но края оставляют сухими, тогда лоза становится более податливой и меньше мнется. Сама Марина Анатольевна, когда занимается подготовкой лозы дома, часто выносит лозу на мороз для того, чтобы она достигла «правильной влажности». Бывает, что лозу она сбрызгивает водой с растворенным в ней бальзамом для волос, так лоза приобретает более гибкую структуру.

Не секрет, что для изделий из бумажной лозы часто нужна форма, которую бумажной лозой оплетают. При плетении с помощью техники «коренушки» форма не нужна, однако для такой техники нужен специальный инструмент – любая тонкая заточенная деревянная палочка для того, чтобы лозу было проще «вязать», ведь данная техника предполагает элементы вязания. Плетутся такой техникой изделия дольше, но результат превосходит все ожидания. Семинаристами были успешно освоены уроки Марины Анатольевны и каждый из них ушел домой с прекрасной маленькой вазой из бумажной лозы.