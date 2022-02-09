Свыше полутора тысяч выездов совершили «Мобильные бригады» в 2021 году

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Напомним, служба функционирует в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на базе комплексных центров социального обслуживания населения области. Задача «Мобильных бригад» – помочь пожилым людям, инвалидам, семьям с несовершеннолетними детьми, проживающим в отдаленных селах региона, в решении различных бытовых и житейских трудностей.Так, на днях состоялся очередной выезд «Мобильной бригады» комплексного центра соцобслуживания населения Балтайского района в села Барнуковка и Донгуз, чтобы обеспечить жителей этих населенных пунктов адресной социальной помощью.Специалисты проинформировали пожилых людей о реализуемых социальных технологиях национального проекта «Демография», в том числе рассказали о работе пункта проката физкультурного оборудования «Активное долголетие». Пенсионеры с помощью специалистов ознакомились с техникой «скандинавской ходьбы», затем все желающие получили спортинвентарь – специальные палки для «скандинавской ходьбы» – во временное пользование.Юрисконсульт центра проконсультировала граждан старшего поколения по всем интересующим их вопросам правового характера.Пожилая жительница села Донгуз Татьяна Викторовна Вьюкова очень рада, что благодаря нацпроекту существует возможность доставки социальных услуг на дом.«Мы, пожилые люди, стараемся соблюдать режим самоизоляции, да и по состоянию здоровья иногда нам бывает трудно дойти до магазина, а аптеки есть только в районном центре. Специалисты «Мобильной бригады» и привезут все необходимое, в том числе лекарства, и здоровьем поинтересуются, и по хозяйству помогут, если нужно. Оказанное внимание особенно дорого, ведь многим из нас не хватает простого человеческого общения», - рассказала пенсионерка.Работа «Мобильных бригад» в рамках нацпроекта «Демография» продолжается. С начала текущего года, несмотря на сложные погодные условия, продолжаются выезды специалистов для обеспечения жителей районов области доступными социальными услугами, а также доставки необходимых продуктов и медикаментов.