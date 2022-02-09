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На уборку региональных дорог вышло 235 единиц спецтехники

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В Саратовской области 9 февраля прогнозируют сильный снег, сохранится туман (500м и менее), местами ожидается усиление южного ветра порывы 15-17 метров в секунду.

На уборку региональных дорог от снега вышло 235 ед. спецтехники. Так, дороги в Энгельсском районе расчищало 19 ед. снегоуборочной техники, в Саратовском – 18 ед., в Вольском – 16 ед., по 12 ед. работало в Самойловском и Балашовском. Ночной уборкой транзитных дорог Саратова, переданных на региональный уровень, занималось 30 ед.техники

Для обработки проезжей части дорожные службы за ночь использовали 1311 т реагентов: чистый хлорид и песко-соляная смесь.

По данным на 7:00 проезд обеспечен ан всех дорогах регионального значения.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства рекомендует жителям и гостям региона при сложных погодных условиях – сильный снег, туман, гололедица, усиление осадков быть внимательнее на дорогах и, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте.