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Общественные организации региона присоединились к Хартии «Цифровая этика детства»
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Общественные организации региона присоединились к Хартии «Цифровая этика детства»

Новости


Общественные организации Саратовской области заявили о своем присоединении к хартии «Цифровая этика детства».

На своих страницах в социальной сети Инстаграм АНО поддержки семьи и детства «Мы вместе детям» и благотворительный фонд по поддержке прав семьи и детей «Неравнодушные сердца» опубликовали посты о то, что они готовы подписать меморандум о присоединении к Хартии.

В 2021 году Альянсом по защите детей в цифровой среде создана Хартия «Цифровая этика детства». Этот документ содержит основные ценности и принципы, призванные объединить всех заинтересованных представителей государства, бизнеса, сообщества родителей и педагогов, общественных институтов и организаций вокруг общей миссии – создания защищенной и благоприятной цифровой среды для детей. В ее основе - 5 ключевых принципов: уважение ребенка как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности и ценностных ориентиров в онлайн-пространстве, инклюзивный подход.

Стоит отметить, что Альянс был создан в сентябре прошлого года по инициативе девяти крупнейших российских IT-компаний и медиахолдингов. В него вошли 9 крупных компаний: VK, Яндекс, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «МегаФон», МТС и «ВымпелКом». Представители компаний в присутствии президента России Владимира Путина добровольно взяли на себя повышенные обязательства по защите детей в сети.

«Медиа-среда стала неотъемлемой частью нашей жизни, современные дети начинают осваивать цифровой мир с самых ранних лет. На патронаже проекта дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья и имеющие паллиативный статус. Здесь важен инклюзивный подход и дети данной категории тоже должны быть защищены. Подписав Хартию, мы объединяем усилия по защите детей от киберугроз с другими компаниями» – отмечают члены организации.

Весьма символично, что такое решение региональными организациями принято в Международный день безопасного интернета. В 2022 году этот день приходится на 8 февраля. Его цель – пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире. Прогресс не стоит на месте и в нашу жизнь все активнее входят цифровые технологии. Поэтому обеспечение безопасности в интернете становится все более значимым. Безопасность интернета гарантируется, в том числе, и благодаря общественно-государственному партнерству, направленному на повышение уровня интернет-безопасности обычных пользователей, в первую очередь детей.

Министерство внутренней политики и общественных отношений области
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