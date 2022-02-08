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В Саратовской области растет оборот розничной торговли

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В Саратовской области за январь-декабрь 2021 года вырос оборот розничной торговли и составил 449,07 млрд. рублей или 105,3% к соответствующему периоду прошлого года.

В декабре 2021 года оборот розничной торговли составил 46,12 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 28% больше, чем в декабре 2020 года.

Влияние на рост покупательной способности оказал рост заработной платы. За январь-ноябрь 2021 года средняя заработная плата по области составила 36 034,2 рублей или 109,5% к уровню соответствующего периода 2020 года.

Аналогичные тенденции характерны и для роста оборота общественного питания.

В январе-декабре оборот общественного питания составил более 16 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 109,1% к январю-декабрю 2020 года.

Оборот общественного питания в декабре текущего года составил 1,58 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 10,2% больше, чем в декабре 2020 года.

По состоянию на 1 января 2022 года товарные ресурсы по области в организациях розничной торговли составили 29,1 млрд. рублей, что обеспечивает 34 дня торговли.