За 2021 год объем вредных выбросов в Норильске сократился на 13,7%

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Беспрецедентные масштабы стартовавшей в конце 2020 года «серной программы» «Норникеля» впечатляют и международных экспертов, и российских наблюдателей. Ее инвестиционная емкость превышает 300 млрд рублей, ключевой показатель - снижение выбросов в атмосферу диоксида серы (SO2). Ради достижения этой цели компания пошла не только на тотальную модернизацию производственных мощностей, но даже на закрытие устаревших промышленных площадок: так, в декабре 2020 года был остановлен плавильных цех в поселке Никель, а в марте 2021-го закрыт металлургический цех в Мончегорске. И результат не заставил себя ждать. «Реализация проектов по квотированию вредных выбросов в норильскую атмосферу предусматривает их снижение на 20%. За 2021-й удалось выйти на цифру "13,7". С учетом того, что впереди еще два года, это - хороший результат. Если динамика будет сохраняться, есть все шансы достичь заявленных в указе президента показателей», - считает Владимир Бурматов.Парламентарий подчеркнул, что подобных решений в оздоровлении атмосферного воздуха в России до сих пор не было. Владимир Бурматов убежден, что мероприятия, разработанные специалистами «Норникеля» для экологической программы — в частности, высокий уровень цифровизации, эффект дистанционных технологий, минимизация человеческого фактора, обеспечение безопасности труда - могут и должны быть тиражированы в других регионах страны. «Шаг в плане экологии сделан хороший. Вложения, которые сегодня делает „Норникель“, носят серьезный и системный характер. Кейсы, которые реализуют в Норильске, необходимо использовать другим компаниям и регионам в плане обеспечения безопасности, снижения и предотвращения аварийности», - отметил представитель думского комитета по экологии.По словам Владимира Бурматова, «зеленые инвестиции» — это то, на чем социально-ответственная компания в наши дни просто не имеет права экономить. И в «Норникеле» это хорошо понимают. «Ключевая и показательная программа "Норникеля" по утилизации серы напрямую себя, конечно, не окупит, однако имидж ценится гораздо больше. Передовые проекты по декарбонизации, внедрению экологичных технологий дороже материальных активов. "Зелеными" ведь важно быть не только для того, чтобы дышалось легко, но и, так сказать, на внешнем периметре - когда компания экспортирует свою продукцию», - пояснил Владимир Бурматов.Инвестиционная стратегия «Норникеля» касается и социальных направлений. Ярким примером реализуемого компанией подхода является программа масштабной реновации Норильска. До конца 2035 года в столице Заполярья планируют построить более 70 многоквартирных домов, два детсада, школу, поликлинику, а также реконструировать множество объектов инженерной и социальной инфраструктуры. На эти цели «Норникель» планирует потратить более 230 млрд рублей. «Объемы стартовавшей в Норильске реновации беспрецедентны - столь глобальных перемен за всю его историю не было. То, что сегодня делают «Норникель» и Норильск, безусловно, заслуживает поддержки. Компания берет на себя колоссальные обязательства – 80 с лишним миллиардов рублей и еще 150 миллиардов сверху отдельным решением президента компании Владимира Потанина. Здесь отчетливо сознают: возрождают не вахтовый поселок, а современный город, комфортный для жителей, привлекательный для молодых, в том числе, высококвалифицированных кадров», - резюмировал депутат Государственной Думы.