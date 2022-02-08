8 Февраля 2022 ВТОРНИК
Новости
12:27 | 08 февраля
Саратовские предприниматели освоят технологии холодных звонков
11:30 | 08 февраля
В Саратовской области растет оборот розничной торговли
10:28 | 08 февраля
За 2021 год объем вредных выбросов в Норильске сократился на 13,7%
09:53 | 08 февраля
Началась выдача стартовых пакетов для участников онлайн «Лыжни России»
09:00 | 08 февраля
В 2022 году в области откроется семь пунктов проката «Активное долголетие»
17:00 | 07 февраля
Будущие участники фестиваля «Театральное Приволжье» успешно прошли мастер-класс «Азы актерского мастерства»
16:18 | 07 февраля
В Саратовской области продолжится работа по обустройству дорог элементами безопасности
15:26 | 07 февраля
Саратовских предпринимателей научат продавать в социальных сетях
14:39 | 07 февраля
Александр Логинов: "Вся соревновательная программа Олимпийских игр еще впереди"
13:49 | 07 февраля
Журналистов приглашают «пройти» «петровскими маршрутами»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Началась выдача стартовых пакетов для участников онлайн «Лыжни России»

Новости


Вчера на стадионе «Локомотив» (г. Саратов, ул. Аткарская, 29) начала работать мандатная комиссия лыжной гонки на призы Губернатора Саратовской области в рамках 40 открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Каждый, кто зарегистрировался, в пресс-центре стадиона «Локомотив» может получить стартовый пакет. Это номер участника и традиционная для этих соревнований шапка с логотипом «Лыжни России». Мандатная комиссия будет работать с 7 по 12 февраля с 10.00 до 17.00.

При получении при себе необходимо иметь QR – код, подтверждающий прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции.

Напомним, в этом году в Саратовской области соревнования пройдут в режиме онлайн. Регистрация на лыжную гонку проводится на сайте e-champs.com. Она продлится до 17:00 11 февраля. Соревнования для всех желающих будут проходить на двух дистанциях:

10 км – для мужчин и женщин старше 18 лет;

5 км – для юношей и девушек младше 18 лет.

Каждый участник самостоятельно проходит дистанцию. Результат забега фиксируется при помощи спортивных часов или программы-трекера. Эти данные до 13 февраля необходимо внести в личный кабинет на сайте e-champs.com, где проходит регистрация.

На основании этой информации будут определены победители.

Кроме того, 12 февраля, соблюдением всех требований Роспотребнадзора, на Кумысной поляне пройдет очная гонка для сильнейших в этом виде спорта спортсменов.