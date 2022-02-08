Началась выдача стартовых пакетов для участников онлайн «Лыжни России»

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Каждый, кто зарегистрировался, в пресс-центре стадиона «Локомотив» может получить стартовый пакет. Это номер участника и традиционная для этих соревнований шапка с логотипом «Лыжни России». Мандатная комиссия будет работать с 7 по 12 февраля с 10.00 до 17.00.При получении при себе необходимо иметь QR – код, подтверждающий прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции.Напомним, в этом году в Саратовской области соревнования пройдут в режиме онлайн. Регистрация на лыжную гонку проводится на сайте e-champs.com. Она продлится до 17:00 11 февраля. Соревнования для всех желающих будут проходить на двух дистанциях:10 км – для мужчин и женщин старше 18 лет;5 км – для юношей и девушек младше 18 лет.Каждый участник самостоятельно проходит дистанцию. Результат забега фиксируется при помощи спортивных часов или программы-трекера. Эти данные до 13 февраля необходимо внести в личный кабинет на сайте e-champs.com, где проходит регистрация.На основании этой информации будут определены победители.Кроме того, 12 февраля, соблюдением всех требований Роспотребнадзора, на Кумысной поляне пройдет очная гонка для сильнейших в этом виде спорта спортсменов.