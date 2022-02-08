В 2022 году в области откроется семь пунктов проката «Активное долголетие»
В течение 2022 года в семи районах области – Балашовском, Новобурасском, Перелюбском, Петровском, Романовском, Самойловском и Турковском – откроются пункты проката физкультурного оборудования «Активное долголетие». Эта социальная технология реализуется уже в 20 комплексных центрах социального обслуживания населения области в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Например, в Татищевском районе такой пункт проката открылся в прошлом году. В теплое время года сотрудники центра соцобслуживания выдавали пожилым жителям района велосипеды, самокаты, палки для скандинавской ходьбы. Сейчас прокат открыт для всех пенсионеров – любителей зимних видов спорта. На радость пожилым спортсменам в прокате бесплатно выдаются лыжи и финские сани.
Популяризировать занятия физкультурой и спортом, продляя тем самым активное долголетие, специалистам центров соцобслуживания помогают «серебряные» волонтеры. Именно они становятся первыми посетителями пунктов проката физкультурного оборудования, подавая пример своим сверстникам в ведении здорового образа жизни.
«Серебряный» волонтёр из села Вязовка Татищевского района Ирина Александровна Петрова еженедельно организует сбор жителей для занятий спортом.
«Я сама регулярно занимаюсь спортом, люблю скандинавскую ходьбу и зимой и летом. Считаю, что регулярные прогулки на свежем воздухе – лучший способ оставаться здоровыми долгие годы», - говорит волонтер.
Отметим, перед занятиями специалисты центров с помощью «серебряных» волонтеров в обязательном порядке проводят с гражданами старшего поколения инструктаж по правильному использованию физкультурного оборудования и разминку.
К 2024 году пункты проката «Активное долголетие» в рамках нацпроекта «Демография» появятся во всех 39 комплексных центрах соцобслуживания населения области.