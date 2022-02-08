В 2022 году в области откроется семь пунктов проката «Активное долголетие»

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Например, в Татищевском районе такой пункт проката открылся в прошлом году. В теплое время года сотрудники центра соцобслуживания выдавали пожилым жителям района велосипеды, самокаты, палки для скандинавской ходьбы. Сейчас прокат открыт для всех пенсионеров – любителей зимних видов спорта. На радость пожилым спортсменам в прокате бесплатно выдаются лыжи и финские сани.Популяризировать занятия физкультурой и спортом, продляя тем самым активное долголетие, специалистам центров соцобслуживания помогают «серебряные» волонтеры. Именно они становятся первыми посетителями пунктов проката физкультурного оборудования, подавая пример своим сверстникам в ведении здорового образа жизни.«Серебряный» волонтёр из села Вязовка Татищевского района Ирина Александровна Петрова еженедельно организует сбор жителей для занятий спортом.«Я сама регулярно занимаюсь спортом, люблю скандинавскую ходьбу и зимой и летом. Считаю, что регулярные прогулки на свежем воздухе – лучший способ оставаться здоровыми долгие годы», - говорит волонтер.Отметим, перед занятиями специалисты центров с помощью «серебряных» волонтеров в обязательном порядке проводят с гражданами старшего поколения инструктаж по правильному использованию физкультурного оборудования и разминку.К 2024 году пункты проката «Активное долголетие» в рамках нацпроекта «Демография» появятся во всех 39 комплексных центрах соцобслуживания населения области.