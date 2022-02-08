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Будущие участники фестиваля «Театральное Приволжье» успешно прошли мастер-класс «Азы актерского мастерства»

Новости


Для юных саратовских артистов, которые готовятся принять участие в следующем фестивале «Театральное Приволжье», прошел мастер-класс «Азы актерского мастерства». Участниками стали талантливые молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет.

Мастер-класс провела главный библиотекарь Центра межкультурных коммуникаций, актриса, педагог, режиссер-постановщик театра-студии «Обратная Перспектива» Василиса Одоевская. Она рассказала, что владение азами актерского мастерства делает человека более коммуникабельным, прививает ему навыки взаимодействия с окружающим миром и самим собой.

На занятии ребята на один час смогли стать теми, кем давно мечтали: актерами, певцами, танцорами. Благодаря физической и звуковой разминкам участники научились контролировать собственное тело и следить за эмоциями. Тренинг помог им по-новому взглянуть на свои скрытые творческие возможности, научил умению общаться, верить и доверять как себе, так и своим партнерам.

Говоря о мастер-классе «Азы актерского мастерства», участники подчеркнули, что он многому их научил. Они отметили важность фестиваля «Театральное Приволжье», который предоставляет молодежи возможность заявить о своих талантах, посетить театральные мероприятия, расширяющие их кругозор.