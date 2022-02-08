Саратовских предпринимателей научат продавать в социальных сетях
24 февраля в Центре предпринимателя «Мой бизнес» пройдет онлайн-мастер-класс «Общение с клиентами и продажи через социальные сети». Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
С увеличением рынка онлайн-продаж растет и потребность в знаниях и навыках, необходимых для грамотного общения с клиентами в интернете, презентации и последующей продажи своих товаров и услуг.
На мастер-классе участники узнают:
- как с максимальной конверсией довести заявку до продажи;
- про этику общения с клиентами;
- как научиться выстраивать долгосрочные отношения.
Спикер мастер-класса - предприниматель, наставник и консультант по бизнесу Марина Кононенко.
Участие в мастер-классе бесплатное, ссылка на регистрацию https://bit.ly/3oQkuOb.