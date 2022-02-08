Саратовских предпринимателей научат продавать в социальных сетях

просмотров: 543

С увеличением рынка онлайн-продаж растет и потребность в знаниях и навыках, необходимых для грамотного общения с клиентами в интернете, презентации и последующей продажи своих товаров и услуг.На мастер-классе участники узнают:- как с максимальной конверсией довести заявку до продажи;- про этику общения с клиентами;- как научиться выстраивать долгосрочные отношения.Спикер мастер-класса - предприниматель, наставник и консультант по бизнесу Марина Кононенко.Участие в мастер-классе бесплатное, ссылка на регистрацию https://bit.ly/3oQkuOb.