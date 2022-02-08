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В Саратовской области продолжится работа по обустройству дорог элементами безопасности
15:26 | 07 февраля
Саратовских предпринимателей научат продавать в социальных сетях
14:39 | 07 февраля
Александр Логинов: "Вся соревновательная программа Олимпийских игр еще впереди"
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Саратовских предпринимателей научат продавать в социальных сетях

Новости


24 февраля в Центре предпринимателя «Мой бизнес» пройдет онлайн-мастер-класс «Общение с клиентами и продажи через социальные сети». Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

С увеличением рынка онлайн-продаж растет и потребность в знаниях и навыках, необходимых для грамотного общения с клиентами в интернете, презентации и последующей продажи своих товаров и услуг.

На мастер-классе участники узнают:

- как с максимальной конверсией довести заявку до продажи;

- про этику общения с клиентами;

- как научиться выстраивать долгосрочные отношения.

Спикер мастер-класса - предприниматель, наставник и консультант по бизнесу Марина Кононенко.

Участие в мастер-классе бесплатное, ссылка на регистрацию https://bit.ly/3oQkuOb.