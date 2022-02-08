Александр Логинов: "Вся соревновательная программа Олимпийских игр еще впереди"

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«Естественно, я счастлив, рад за всю нашу команду. Думаю, мы принесли радость этой медалью. Это только начало Олимпийских игр, первые гонки, и мы настраиваемся на дальнейшие старты. Вся соревновательная программа еще впереди, и я надеюсь, что это действительно только начало», - сказал Александр Логинов в эфире «Матч ТВ».«Все годы тяжелые, но в этом году особенно многим пришлось жертвовать ради подготовки к олимпийскому сезону. Все близкие прекрасно знают, сколько времени пришлось уделять тренировкам и выездам. Как никогда много, практически не бывая дома. Поэтому хочу огромное спасибо сказать своим близким, семье, друзьям, всем причастным к подготовке. Огромное спасибо болельщикам, которые продолжают в нас верить. Мы будем стараться и дальше вас радовать».