Свыше шестисот старшеклассников области проверяют свои знания по истории в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников

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В нем принимают участие 67 обучающихся из Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Балашовского, Ершовского, Марксовского, Новобурасского, Пугачевского, Ртищевского, Татищевского, Энгельсского районов и города Саратова.В первый день участники пишут эссе и представляют свой проект. А уже завтра ребят ждет второй тур, в котором они будут отвечать на тестовые задания Олимпиады.Справочно:Региональный этап ВсОШ проходит в области с 11 января по 25 февраля по 24 учебным дисциплинам. Обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов на региональном уровне, смогут принять участие в заключительном этапе олимпиады. Победители и призеры заключительного этапа получат преференции при поступлении в лучшие вузы страны.