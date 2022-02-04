Областными и муниципальными заказчиками заключены контракты на сумму 65 миллиардов рублей

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Так, в рамках 44 федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок» областными и муниципальными заказчиками заключены контракты на сумму 65 млрд. рублей.С учетом национальных проектов и государственных программ общий объем закупок увеличился почти на 10 млрд.руб. по сравнению с 2020 годом.По конкурентным процедурам освоено около 50 млрд. рублей.Кроме того, проведено более 31 тысячи аукционов и конкурсов, что позволило сэкономить почти 3,5 млрд. рублей и обеспечить дополнительные закупки необходимых товаров и услуг.Средства по контрактам направлялись преимущественно на дорожные и строительные работы, а также в сферу здравоохранения.Каждая вторая закупка объявлялась с установленным преимуществом для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций - проведено более 19 тысяч таких процедур.Общий объем заказов для малого бизнеса составил 17,8 млрд. руб., увеличившись за год на 2,7 млрд. рублей.«Ключевой задачей сферы госзаказа является обеспечение гарантированной прозрачности процедур. Министерством в ежедневном режиме проводятся проверки, а также мониторинг на предмет полноты и своевременности размещения всей необходимой информации о закупках в единой информационной системе», - отметила заместитель министра экономического развития области Наталия Калашникова.По итогам Национального рейтинга прозрачности закупок – 2021 Саратовская область вошла в топ-10 регионов РФ, которым присвоена наивысшая группа - «Гарантированная прозрачность госзакупок», заняв 8 место.С заказчиками проводится системная работа по ключевым показателям рейтинга в части увеличения доли конкурентных процедур, закупок у малого бизнеса, среднего количества участников, снижения объемов несостоявшихся торгов, использования электронных магазинов при осуществлении закупок у единственного поставщика.С использованием электронных магазинов в прошлом году заключено 17 тысяч договоров на 850 млн. рублей, что позволило дополнительно сэкономить в закупках у единственного поставщика около 100 млн. рублей.С помощью сервиса «Саратовагро» заключены договоры на 0,5 млрд.руб., электронной агроплощадкой воспользовались более 100 производителей и 1200 заказчиков.Наталия Калашникова подчеркнула, что высокий уровень цифровизации сферы закупок уже позволяет обеспечивать прозрачность не только в конкурентных аукционах и конкурсах, но и в закупках малого объема.Также с 1 января этого года вступили в силу оптимизационные поправки в Закон о контрактной системе в сфере закупок.Вектором нововведений является упрощение закупочных процедур, создание законодательных барьеров, препятствующих недобросовестной конкуренции, а также цифровизация всех стадий заключения и исполнения контрактов.