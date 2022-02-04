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Саратовская молодежь провела флешмоб в поддержку российских олимпийцев

Новости


В день старта зимней Олимпиады в Пекине саратовские общественники совместно с министерством молодежной политики и спорта Саратовской области запустили флешмоб в поддержку российских спортсменов. В мероприятии также принял участие чемпион Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта России по прыжкам в воду Илья Захаров.

«Давайте же поддержим наших спортсменов! Спорт вне политики! 212 спортсменов России не услышат гимна там, но гимн будет играть по всей нашей стране!», - сказал Илья Захаров.

Активисты «Молодой Гвардии» и волонтёры «Молодёжь Плюс» выстроились в фигуры олимпийских колец рядом с ледовым дворцом спорта «Кристалл». Каждый участник мероприятия поднял флаг нашей страны в поддержку спортсменов, которым запретили использовать символику России на Олимпийских играх.

«Сегодня стартуют Олимпийские игры. И российским спортсменам нужна поддержка каждого из нас. Присоединяйтесь к всероссийским акциям, придумывайте свои. Давайте вместе поможем российским олимпийцам уверенно идти к золотым медалям!», - сказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Напомним, в преддверии ХХIV Олимпийских зимних игр и XIII Паралимпийских зимних игр 2022 года в Пекине (КНР) министерство спорта Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты» запускали конкурс общественных проектов и инициатив в поддержку спортсменов олимпийской и паралимпийской сборных команд России «Верим в Россию – вместе мы сила!». Провести такие акции и мероприятия особенно важно в момент, когда продолжают действовать ограничения на использование национальной символики, а на трибунах в Китае не будет российских болельщиков. Задача конкурса – привлечь внимание ко всем проектам, которые создают атмосферу единения, взаимоподдержки и веры в наших спортсменов, чтобы любой житель страны мог присоединиться и поддержать российские сборные команды. Все посты, мероприятия и акции в социальных сетях необходимо сопровождать хештегами конкурса #КомандаРоссии #ВеримвРоссию #ВместеМыСила #спортнормажизни.

Авторы лучших проектов будут отмечены на церемонии награждения Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» в апреле 2022 года.