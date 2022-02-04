Эксперт высказалась о плюсах и минусах дистанционного электронного голосования

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Людмила Россенко, представляющая региональное отделение ОНФ в Саратовской области, в своем телеграм-канале высказалась на тему дистанционного электронного голосования."В политическом пространстве все более очевидным становится крен в сторону сетевой активности. Мы наблюдаем, как государство пытается стереть грань между собой и гражданином, допуская его к принятию решений с помощью онлайн-форм участия. Таких, как ДЭГ, например. В данном случае государство идет за целевой аудиторией, видя снижение интереса молодых избирателей к избирательным процессам. Это не замена традиционным формам участия в выборах, но дополнительная возможность для тех, кому привычнее делать что-то с помощью смартфона", отметила PR-специалист.Вместе с тем, по мнению Людмилы Россенко, "ДЭГ девальвирует реальную активность по важным для государства вопросам, например, касающимся выборов, референдумов, акций протеста или поддержки тех или иных политико-управленческих решений".