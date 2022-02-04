4 Февраля 2022 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 04 февраля
Областными и муниципальными заказчиками заключены контракты на сумму 65 миллиардов рублей
16:10 | 04 февраля
Саратовская молодежь провела флешмоб в поддержку российских олимпийцев
15:18 | 04 февраля
Эксперт высказалась о плюсах и минусах дистанционного электронного голосования
14:30 | 04 февраля
В 2022 году технология «Школа по уходу» появится еще в семи районах области
13:26 | 04 февраля
Саратовцев приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Хранители птиц»
12:30 | 04 февраля
Открыты продажи на рейсы в Симферополь, Геленджик, Анапу и Сочи из аэропорта «Гагарин»
11:35 | 04 февраля
Более 2.5 тысяч юных жителей области стали участниками интернет-викторины «Помни о Сталинграде»
10:47 | 04 февраля
Порядка тридцати команд Саратовской области приняли участие в соревнованиях нового сезона клуба «Золотая шайба»
09:54 | 04 февраля
Десять тысяч тонн молока произведено в Саратовской области
09:00 | 04 февраля
За год количество субъектов бизнеса в торговле выросло почти на семьсот единиц
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Эксперт высказалась о плюсах и минусах дистанционного электронного голосования

Новости


26 января Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» в части совершенствования законодательства при проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Людмила Россенко, представляющая региональное отделение ОНФ в Саратовской области, в своем телеграм-канале высказалась на тему дистанционного электронного голосования.

"В политическом пространстве все более очевидным становится крен в сторону сетевой активности. Мы наблюдаем, как государство пытается стереть грань между собой и гражданином, допуская его к принятию решений с помощью онлайн-форм участия. Таких, как ДЭГ, например. В данном случае государство идет за целевой аудиторией, видя снижение интереса молодых избирателей к избирательным процессам. Это не замена традиционным формам участия в выборах, но дополнительная возможность для тех, кому привычнее делать что-то с помощью смартфона", отметила PR-специалист.

Вместе с тем, по мнению Людмилы Россенко, "ДЭГ девальвирует реальную активность по важным для государства вопросам, например, касающимся выборов, референдумов, акций протеста или поддержки тех или иных политико-управленческих решений".
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код