В 2022 году технология «Школа по уходу» появится еще в семи районах области

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Программа занятий «Школы по уходу» включает в себя изучение теоретических основ и практическое освоение навыков общего ухода, профилактику осложнений, методов самообслуживания, правил гигиенического ухода, питания и кормления, приемов первой доврачебной помощи.«Благодаря занятиям в демонстрационной комнате я узнала много полезного и нужного по уходу за лежачим больным. Сейчас мне стало легче ухаживать за больным родственником, так как я знаю, как его повернуть, посадить, провести гигиенические процедуры, накормить, облегчить его жизнь. Также я узнала, какое оборудование можно приобрести, чтобы дома ухаживать за больным было удобнее», - рассказала получатель услуг центра социального обслуживания населения Хвалынского района Галина Евгеньевна Громова.Благодаря национальному проекту «Демография» в Саратовской области продолжится поэтапное оборудование всех КЦСОН демонстрационными комнатами для обучения жителей навыкам ухода за тяжелобольными людьми в «Школах по уходу». В 2024 году все комплексные центры региона будут предоставлять жителям данную услугу.