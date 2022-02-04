4 Февраля 2022 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 04 февраля
Областными и муниципальными заказчиками заключены контракты на сумму 65 миллиардов рублей
16:10 | 04 февраля
Саратовская молодежь провела флешмоб в поддержку российских олимпийцев
15:18 | 04 февраля
Эксперт высказалась о плюсах и минусах дистанционного электронного голосования
14:30 | 04 февраля
В 2022 году технология «Школа по уходу» появится еще в семи районах области
13:26 | 04 февраля
Саратовцев приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Хранители птиц»
12:30 | 04 февраля
Открыты продажи на рейсы в Симферополь, Геленджик, Анапу и Сочи из аэропорта «Гагарин»
11:35 | 04 февраля
Более 2.5 тысяч юных жителей области стали участниками интернет-викторины «Помни о Сталинграде»
10:47 | 04 февраля
Порядка тридцати команд Саратовской области приняли участие в соревнованиях нового сезона клуба «Золотая шайба»
09:54 | 04 февраля
Десять тысяч тонн молока произведено в Саратовской области
09:00 | 04 февраля
За год количество субъектов бизнеса в торговле выросло почти на семьсот единиц
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовцев приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Хранители птиц»

Новости


Жителей Саратова и области приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Хранители птиц».

Целью проекта является просветительская работа с участниками акции и проведение мастер-классов по созданию кормушек для птиц, поскольку зимой пернатым трудно найти пищу.

Взрослые и дети могут попробовать свои силы в конкурсе видеоблогов и статей «В поисках живого добра», посвященного помощи городским и диким животным и птицам. В них могут также принять участие начинающие и опытные журналисты, видеоблогеры, писатели, копирайтеры, а также представители особо охраняемых природных территорий. Для победителей предусмотрены денежные призы и подарки, а также возможность опубликовать свои работы на платформе Ecowiki.ru.

Конкурс продлится до 30 марта. Подведение итогов состоится 1 апреля.

Подробнее о нем можно узнать по ссылке: https://ecowiki.ru/winterbirds-for-activists/.