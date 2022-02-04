Открыты продажи на рейсы в Симферополь, Геленджик, Анапу и Сочи из аэропорта «Гагарин»

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Авиаперевозчик открыл продажи на регулярные рейсы из «Гагарина» на черноморские курорты, начиная с 28 мая текущего года на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 кресел.Рейсы из Саратова запланированы к выполнению по следующему расписанию:- в Анапу с 28 мая – один раз в неделю по субботам;- в Сочи с 30 мая – дважды в неделю по понедельникам и субботам;- в Геленджик с 1 июня – один раз в неделю по средам;- в Симферополь с 29 мая - два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.Авиакомпания Red Wings впервые начала выполнять регулярные рейсы из «Гагарина» в сентябре 2020 года – в Екатеринбург. В настоящий момент, кроме столицы Урала, перевозчик осуществляет полеты из Саратова в Москву (аэропорт Домодедово), Санкт-Петербург, Казань и Махачкалу.Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайте авиакомпании Red Wings.Фото: Женева Нефедова, Георгий Утургалиев, пресс-служба аэропорта «Гагарин».