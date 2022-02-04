4 Февраля 2022 ПЯТНИЦА
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17:00 | 04 февраля
Областными и муниципальными заказчиками заключены контракты на сумму 65 миллиардов рублей
16:10 | 04 февраля
Саратовская молодежь провела флешмоб в поддержку российских олимпийцев
15:18 | 04 февраля
Эксперт высказалась о плюсах и минусах дистанционного электронного голосования
14:30 | 04 февраля
В 2022 году технология «Школа по уходу» появится еще в семи районах области
13:26 | 04 февраля
Саратовцев приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Хранители птиц»
12:30 | 04 февраля
Открыты продажи на рейсы в Симферополь, Геленджик, Анапу и Сочи из аэропорта «Гагарин»
11:35 | 04 февраля
Более 2.5 тысяч юных жителей области стали участниками интернет-викторины «Помни о Сталинграде»
10:47 | 04 февраля
Порядка тридцати команд Саратовской области приняли участие в соревнованиях нового сезона клуба «Золотая шайба»
09:54 | 04 февраля
Десять тысяч тонн молока произведено в Саратовской области
09:00 | 04 февраля
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Более 2.5 тысяч юных жителей области стали участниками интернет-викторины «Помни о Сталинграде»

Новости


2600 учащихся образовательных организаций области за три дня успешно ответили на вопросы и получили сертификаты интернет-викторины «Помни о Сталинграде…».

В викторине, посвященной Дню воинской славы России-Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, могут принять участие все желающие, вне зависимости от возраста. Это возможность не только вспомнить факты о Сталинградской битве, её характере и особенностях, её защитниках, героях и их подвигах, но и узнать что-то новое.

Интернет-викторина проводится с 1 по 15 февраля на интернет-платформе OnlineTestPad по ссылке https://onlinetestpad.com/3wrkzxekubnxu.

Участники, правильно ответившие на вопросы викторины, получают электронные сертификаты.