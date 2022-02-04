Более 2.5 тысяч юных жителей области стали участниками интернет-викторины «Помни о Сталинграде»

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В викторине, посвященной Дню воинской славы России-Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, могут принять участие все желающие, вне зависимости от возраста. Это возможность не только вспомнить факты о Сталинградской битве, её характере и особенностях, её защитниках, героях и их подвигах, но и узнать что-то новое.Интернет-викторина проводится с 1 по 15 февраля на интернет-платформе OnlineTestPad по ссылке https://onlinetestpad.com/3wrkzxekubnxu.Участники, правильно ответившие на вопросы викторины, получают электронные сертификаты.