Более 2.5 тысяч юных жителей области стали участниками интернет-викторины «Помни о Сталинграде»
2600 учащихся образовательных организаций области за три дня успешно ответили на вопросы и получили сертификаты интернет-викторины «Помни о Сталинграде…».
В викторине, посвященной Дню воинской славы России-Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, могут принять участие все желающие, вне зависимости от возраста. Это возможность не только вспомнить факты о Сталинградской битве, её характере и особенностях, её защитниках, героях и их подвигах, но и узнать что-то новое.
Интернет-викторина проводится с 1 по 15 февраля на интернет-платформе OnlineTestPad по ссылке https://onlinetestpad.com/3wrkzxekubnxu.
Участники, правильно ответившие на вопросы викторины, получают электронные сертификаты.