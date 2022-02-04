Порядка тридцати команд Саратовской области приняли участие в соревнованиях нового сезона клуба «Золотая шайба»

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Основная цель проекта – максимально расширить охват детей и подростков занятиями этим видом спорта, реализовать меры поддержки, в том числе поощрить лучших тренеров и обеспечить команды-победители новой экипировки на будущий сезон.В настоящее время практически во всех регионах округа завершились муниципальные этапы соревнований Всероссийского турнира среди юных хоккеистов «Золотая шайба», проводимых в сезоне 2021/2022 годов автономной некоммерческой организацией «Континентальная детская хоккейная лига».В этом году в Саратовской области в муниципальных и региональном этапах приняли участие 29 команд. На данный момент прошли соревнования среди всех возрастных групп. Победители примут участие во всероссийском этапе, который пройдет в Астрахани, Смоленске и в Нижегородской области в феврале и марте.«Свой путь на непрофессиональной арене, именно на турнирах «Золотая шайба» начинали наши земляки олимпийский чемпион Андрей Коваленко и чемпионка мира Екатерина Николаева. На Олимпийских играх в Пекине уроженка города Балаково Екатерина Николаева с клюшкой в руках должна была отстаивать честь нашей страны. Сегодня стало известно, что она заболела коронавирусом. Желаю Екатерине скорейшего выздоровления. Надеюсь, она сможет восстановиться и выступить на Олимпийских играх. Верю, что наши юные хоккеисты продолжат плеяду звезд мирового хоккея, которые пришли в профессиональный спорт благодаря «Золотой шайбе»!» - сказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.Победителем в возрастной группе 2007-2008 г.р. стала команда «Прометей» Балаковского района, которая представит Саратовскую область с 10 по 17 февраля 2022 года в финальных (Всероссийских) соревнованиях, проводимых в деревне Большой Суходол Нижегородской области.В возрастной группе 2011-2012 г.р. победителем стала команда «Юность» Вольского района, которая представит регион с 1 по 8 марта в финальных (Всероссийских) соревнованиях в г. Астрахани.В возрастной группе 2009-2010 г.р. победителем стала команда «Медведь» Пугачевского района, которая представит регион с 18 по 25 марта в финальных (Всероссийских) соревнованиях в д. Большой Суходол Нижегородской области.В возрастной группе 2005-2006 г.р. победителем стала команда «Союз» Вольского района, которая представит регион с 10 по 17 марта в финальных (Всероссийских) соревнованиях в г. Смоленске.Всего в муниципальных соревнованиях регионов приняли участие 1 432 команды, а количество участников составило более 21,3 тыс. человек в трех возрастных группах: старшая (2007-2008 г.р.), средняя (2009-2010 г.р.), младшая (2011-2012 г.р.).