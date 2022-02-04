Десять тысяч тонн молока произведено в Саратовской области

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Традиционно в производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район, где произведено 5840 тонн.Надой молока на одну корову за сутки выше среднего показателя по области отмечен в сельхозпредприятиях Марксовского (27 кг), Энгельсского (25,3 кг), Калининского (17,9 кг) муниципальных районов.В целом по России, согласно оперативным данным Минсельхоза РФ, средний надой молока от одной коровы за сутки составляет 18,6 кг.