Десять тысяч тонн молока произведено в Саратовской области
Согласно оперативным данным регионального минсельхоза на 2 февраля, в сельскохозяйственных предприятиях области произведено 10 тысяч тонн молока, что составляет 100% к уровню 2021 года. Валовой надой молока за сутки составляет 326 тонн, надой молока от коровы за сутки — 16,8 кг (+0,8 кг к уровню прошлого года).
Традиционно в производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район, где произведено 5840 тонн.
Надой молока на одну корову за сутки выше среднего показателя по области отмечен в сельхозпредприятиях Марксовского (27 кг), Энгельсского (25,3 кг), Калининского (17,9 кг) муниципальных районов.
В целом по России, согласно оперативным данным Минсельхоза РФ, средний надой молока от одной коровы за сутки составляет 18,6 кг.