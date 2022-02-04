За год количество субъектов бизнеса в торговле выросло почти на семьсот единиц

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Кроме того, на территории области функционируют 24 розничных рынка с 4415 ед. торговых мест.Развитие многоформатной инфраструктуры торговли за счет стимулирования роста любых форм предпринимательской активности – одна из приоритетных задач.«В регионе делается акцент на взаимодействие различных форматов торговли – торговых сетей и малого торгового бизнеса, развитие несетевых магазинов, автоматизированной, нестационарной, мобильной торговли, розничных и оптовых рынков, ярмарок, электронной торговли.Правительство области заинтересовано в увеличении количества торговых объектов разных форматов, так как это увеличивает конкуренцию, создает более комфортную среду для потребителей и расширяет каналы сбыта для местных товаропроизводителей», - подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.Так, для реализации продукции сельскохозяйственных производителей на территории Саратовской области организована работа продовольственных ярмарок.В период массового сбора урожая и заготовки в 2021 году ярмарочная торговля осуществлялась на почти 8 тысячах торговых местах, расположенных на 381 площадке. Это полностью обеспечивало потребность местных производителей в торговых местах.Также одной из мер поддержки местных товаропроизводителей является проведение совместных мероприятий с крупными торговыми сетями. В конце января в центре «Мой бизнес» для производителей Саратовской области была организована закупочная сессия с представителями розничной сети «Магнит». Были проведены индивидуальные консультации, в рамках которых каждый предприниматель смог презентовать свою продукцию и лично обсудить возможности и нюансы дальнейшего сотрудничества. По результатам переговоров принято решение об открытии фермерских лавок на территории магазинов.