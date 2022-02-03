Подведены итоги конкурса «Мастер своего дела»

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Конкурс проводился в два этапа, в которых приняли участие 60 студентов из 14 образовательных организаций Саратовской области, обучающиеся по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».Площадкой проведения конкурса стали новые мастерские, которые были открыты в сентябре 2021 года в Балашовском техникуме механизации сельского хозяйства в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» по направлению «Обслуживание транспорта и логистика».В ходе конкурса ребята продемонстрировали не только свои знания и умения, но и получили практический опыт работы на современном оборудовании, используемом при техническом обслуживании автомобилей, а педагоги-наставники повысили свою профессиональную компетентность. Это поможет в подготовке к участию в демонстрационных экзаменах и региональных этапах Worldskills Russia.Участники показали высокий уровень профессиональной подготовки, получили сертификаты, победители - памятные подарки и дипломы.По итогам конкурса большинство дипломов I степени завоевали студенты Балашовского техникума механизации сельского хозяйства: Илья Фоменко по направлению «Окраска автомобиля»; Данила Фомовской по направлению «Кузовной ремонт»; Андрей Ильин по направлению «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; Данила Шаповалов по направлению «Обслуживание грузовой техники». В обслуживании грузовой техники лучшим стал Вячеслав Назаров, студент Энгельсского колледжа профессиональных технологий.