3 Февраля 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 03 февраля
Подведены итоги конкурса «Мастер своего дела»
16:17 | 03 февраля
В образовательных организациях продолжаются карантинные мероприятия в связи с вирусными заболеваниями детей
15:26 | 03 февраля
18 февраля 2022 года состоятся выборы в Молодежный парламент VIII созыва при Саратовской областной Думе
14:30 | 03 февраля
Введено ограничение движения транспорта на федеральной трассе на Казахстан
13:39 | 03 февраля
Яровые культуры планируется посеять на площади 2,8 миллиона гектаров
12:45 | 03 февраля
Саратовских школьников приглашают принять участие в Олимпиаде в Корее
11:48 | 03 февраля
HH.ru: Половина соискателей Саратовской области не готовы снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства
10:50 | 03 февраля
В Саратовской области приостановлен тренировочный процесс для детей до 18 лет
09:57 | 03 февраля
Всю ночь в области шли осадки: на уборку федеральных и региональных трасс вышло более шестисот единиц спецтехники
09:00 | 03 февраля
Министерство опровергло ложную информацию анонимного телеграм-канала
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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В образовательных организациях продолжаются карантинные мероприятия в связи с вирусными заболеваниями детей

Новости


В связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией полностью закрыта средняя школа № 3 Ершовского района, детский сад с. Елшанка Новобурасского района.

Частично закрыты 24 класса в 15-ти школах (Аркадакский, Балашовский, Екатериновский, Краснопартизанский, Новоузенский, Петровский районы, г. Саратов), 8 групп в 8–ми детских садах (Балашовский, Энгельсский районы, г. Саратов), 24 группы в 5-ти профорганизациях (Балаковский – 2, Балашовский – 1, г. Саратов - 2).

В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыта 171 школа (Балашовский, Балтайский, Базарно-Карабулакский, Вольский, Екатериновский, Ершовский, Калининский, Новоузенский, Озинский, Петровский, Пугачевский, Романовский, Ровенский, Турковский, Хвалынский, Энгельсский районы, г. Саратов), 10 детских садов (Александрово-Гайский, Воскресенский, Петровский, Пугачевский, Ровенский, Хвалынский районы), 2 профессиональные организации (Новоузенский – 1, г. Саратов – 1). Частично закрыт 521 класс в 99-ти школах (Аткарский, Аркадакский, Балаковский, Балашовский, Балтайский, Вольский, Воскресенский, Екатериновский, Ивантеевский, Калининский, Красноармейский, Краснопартизанский, Марксовский, Новоузенский, Петровский, Пугачевский, Ровенский, Ртищевский, Татищевский, Федоровский районы, г. Саратов), 36 групп в 25-ти детских садах (Аткарский, Аркадакский, Марксовский, Петровский, Пугачевский, г. Саратов, Татищевский районы), 7 групп Аркадакского филиала ГАПОУ СО БТМСХ.

С 1 по 9 февраля 2022 года студенты вузов находятся на каникулах.

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 01.02.2022 № 56 с 3 по 17 февраля приостановлена реализация образовательных программ для детей в организациях дополнительного образования, предусматривающая очное присутствие детей.