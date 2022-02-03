В образовательных организациях продолжаются карантинные мероприятия в связи с вирусными заболеваниями детей

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Частично закрыты 24 класса в 15-ти школах (Аркадакский, Балашовский, Екатериновский, Краснопартизанский, Новоузенский, Петровский районы, г. Саратов), 8 групп в 8–ми детских садах (Балашовский, Энгельсский районы, г. Саратов), 24 группы в 5-ти профорганизациях (Балаковский – 2, Балашовский – 1, г. Саратов - 2).В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыта 171 школа (Балашовский, Балтайский, Базарно-Карабулакский, Вольский, Екатериновский, Ершовский, Калининский, Новоузенский, Озинский, Петровский, Пугачевский, Романовский, Ровенский, Турковский, Хвалынский, Энгельсский районы, г. Саратов), 10 детских садов (Александрово-Гайский, Воскресенский, Петровский, Пугачевский, Ровенский, Хвалынский районы), 2 профессиональные организации (Новоузенский – 1, г. Саратов – 1). Частично закрыт 521 класс в 99-ти школах (Аткарский, Аркадакский, Балаковский, Балашовский, Балтайский, Вольский, Воскресенский, Екатериновский, Ивантеевский, Калининский, Красноармейский, Краснопартизанский, Марксовский, Новоузенский, Петровский, Пугачевский, Ровенский, Ртищевский, Татищевский, Федоровский районы, г. Саратов), 36 групп в 25-ти детских садах (Аткарский, Аркадакский, Марксовский, Петровский, Пугачевский, г. Саратов, Татищевский районы), 7 групп Аркадакского филиала ГАПОУ СО БТМСХ.С 1 по 9 февраля 2022 года студенты вузов находятся на каникулах.В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 01.02.2022 № 56 с 3 по 17 февраля приостановлена реализация образовательных программ для детей в организациях дополнительного образования, предусматривающая очное присутствие детей.