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18 февраля 2022 года состоятся выборы в Молодежный парламент VIII созыва при Саратовской областной Думе

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Молодежный парламент создан в целях обеспечения эффективности взаимодействия Саратовской областной Думы с молодежными объединениями, активного привлечения молодежи к обсуждению и подготовке нормативных правовых актов области в сфере молодежной политики.

Молодежный парламент формируется из числа молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет включительно, проживающие на территории области.

Общее число членов Молодежного парламента в соответствии с положением составит 41 человек, из которых 30 кандидатов избираются по одномандатным избирательным округам, соответствующим одномандатным избирательным округам для проведения выборов депутатов областной Думы;

4 кандидата делегируются по одному представителю от региональных отделений политических партий, образовавших фракции в областной Думе;

7 кандидатов делегируются по одному представителю от образовательных организаций высшего образования.

Выборы членов Молодежного парламента организуются в формате учебно-деловой игры и проводятся на основе прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие в выборах является добровольным.

Кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей по результатам выборов, становится членом Молодежного парламента.

Документы от кандидатов в Молодежный парламент нового созыва принимаются со 2 по 7 февраля 2022 года.

Положение и все необходимые формы для заполнения размещены на официальном сайте Саратовской областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Объявления» подразделе «Выборы в Молодежный парламент VIII при Саратовской областной Думе».