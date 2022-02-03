18 февраля 2022 года состоятся выборы в Молодежный парламент VIII созыва при Саратовской областной Думе

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Молодежный парламент формируется из числа молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет включительно, проживающие на территории области.Общее число членов Молодежного парламента в соответствии с положением составит 41 человек, из которых 30 кандидатов избираются по одномандатным избирательным округам, соответствующим одномандатным избирательным округам для проведения выборов депутатов областной Думы;4 кандидата делегируются по одному представителю от региональных отделений политических партий, образовавших фракции в областной Думе;7 кандидатов делегируются по одному представителю от образовательных организаций высшего образования.Выборы членов Молодежного парламента организуются в формате учебно-деловой игры и проводятся на основе прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие в выборах является добровольным.Кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей по результатам выборов, становится членом Молодежного парламента.Документы от кандидатов в Молодежный парламент нового созыва принимаются со 2 по 7 февраля 2022 года.Положение и все необходимые формы для заполнения размещены на официальном сайте Саратовской областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Объявления» подразделе «Выборы в Молодежный парламент VIII при Саратовской областной Думе».