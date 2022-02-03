Введено ограничение движения транспорта на федеральной трассе на Казахстан

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Движение транспорта закрыто с 12:30 (время саратовское) на участке км 583+000 – км 597+000 федеральной магистрали в связи с сильной метелью и плохой видимостью на дороге. По информации ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское», ограничительные меры продлятся до особого распоряжения.