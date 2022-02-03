3 Февраля 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 03 февраля
Подведены итоги конкурса «Мастер своего дела»
16:17 | 03 февраля
В образовательных организациях продолжаются карантинные мероприятия в связи с вирусными заболеваниями детей
15:26 | 03 февраля
18 февраля 2022 года состоятся выборы в Молодежный парламент VIII созыва при Саратовской областной Думе
14:30 | 03 февраля
Введено ограничение движения транспорта на федеральной трассе на Казахстан
13:39 | 03 февраля
Яровые культуры планируется посеять на площади 2,8 миллиона гектаров
12:45 | 03 февраля
Саратовских школьников приглашают принять участие в Олимпиаде в Корее
11:48 | 03 февраля
HH.ru: Половина соискателей Саратовской области не готовы снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства
10:50 | 03 февраля
В Саратовской области приостановлен тренировочный процесс для детей до 18 лет
09:57 | 03 февраля
Всю ночь в области шли осадки: на уборку федеральных и региональных трасс вышло более шестисот единиц спецтехники
09:00 | 03 февраля
Министерство опровергло ложную информацию анонимного телеграм-канала
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Введено ограничение движения транспорта на федеральной трассе на Казахстан

Новости


В Саратовкой области 3 февраля временно ограничивается движение для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральной трассе А-298 а/д Р-208«Тамбов-Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с республикой Казахстан.

Движение транспорта закрыто с 12:30 (время саратовское) на участке км 583+000 – км 597+000 федеральной магистрали в связи с сильной метелью и плохой видимостью на дороге. По информации ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское», ограничительные меры продлятся до особого распоряжения.