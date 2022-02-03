Яровые культуры планируется посеять на площади 2,8 миллиона гектаров

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Для проведения весенних полевых работ 2022 года сельхозтоваропроизводители области активно занимаются приобретением минеральных удобрений. Сформирован перечень дистрибьюторов, осуществляющих поставку минеральных удобрений в регион.Потребность в минеральных удобрениях на проведение полевых работ текущего года для аграриев области составляет около 164 тыс. тонн в физическом весе.Кроме этого, продолжается мониторинг состояния озимых культур, которые занимают 1,2 млн га. По оценкам специалистов, 94% посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Этому способствует высота снежного покрова, незначительная глубина промерзания почвы и запасы в почве влаги.«Подготовка к весенним полевым работам проходит штатно, аграрии области аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами», - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.