3 Февраля 2022 ЧЕТВЕРГ
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17:00 | 03 февраля
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Яровые культуры планируется посеять на площади 2,8 миллиона гектаров
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11:48 | 03 февраля
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09:00 | 03 февраля
Министерство опровергло ложную информацию анонимного телеграм-канала
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Яровые культуры планируется посеять на площади 2,8 миллиона гектаров

Новости


У земледельцев области полным ходом идет подготовка к весенним полевым работам. По информации районных администраций, весной предстоит посеять порядка 2,8 млн га.

Для проведения весенних полевых работ 2022 года сельхозтоваропроизводители области активно занимаются приобретением минеральных удобрений. Сформирован перечень дистрибьюторов, осуществляющих поставку минеральных удобрений в регион.

Потребность в минеральных удобрениях на проведение полевых работ текущего года для аграриев области составляет около 164 тыс. тонн в физическом весе.

Кроме этого, продолжается мониторинг состояния озимых культур, которые занимают 1,2 млн га. По оценкам специалистов, 94% посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Этому способствует высота снежного покрова, незначительная глубина промерзания почвы и запасы в почве влаги.

«Подготовка к весенним полевым работам проходит штатно, аграрии области аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами», - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.