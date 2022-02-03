Саратовских школьников приглашают принять участие в Олимпиаде в Корее

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В этом году впервые Росстандарт в рамках сотрудничества с коллегами из национального органа по стандартизации Южной Кореи - (KATS) собирает команду для участия от России. Отборочный тур стартует в рамках проекта «Метрологический образовательный кластер» продлится до 31 марта.Принять участие может любой желающий школьник от 13 до 18 лет. Для участия необходимо до 31 марта заполнить анкету (ссылка на сайте Росстандарт), написать эссе на тему «Для чего нужны стандарты?», направить на электронный адрес olymp@rst.gov.ru.1 июня в Уфе состоится финальный конкурс, на котором и будет сформирована сборная, представляющая нашу страну на международной олимпиаде в Корее. Работы ребят в отборочном туре будут оцениваться с учетом творческого подхода к решению задач, креативного мышления, знания английского языка.