3 Февраля 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 03 февраля
Подведены итоги конкурса «Мастер своего дела»
16:17 | 03 февраля
В образовательных организациях продолжаются карантинные мероприятия в связи с вирусными заболеваниями детей
15:26 | 03 февраля
18 февраля 2022 года состоятся выборы в Молодежный парламент VIII созыва при Саратовской областной Думе
14:30 | 03 февраля
Введено ограничение движения транспорта на федеральной трассе на Казахстан
13:39 | 03 февраля
Яровые культуры планируется посеять на площади 2,8 миллиона гектаров
12:45 | 03 февраля
Саратовских школьников приглашают принять участие в Олимпиаде в Корее
11:48 | 03 февраля
HH.ru: Половина соискателей Саратовской области не готовы снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства
10:50 | 03 февраля
В Саратовской области приостановлен тренировочный процесс для детей до 18 лет
09:57 | 03 февраля
Всю ночь в области шли осадки: на уборку федеральных и региональных трасс вышло более шестисот единиц спецтехники
09:00 | 03 февраля
Министерство опровергло ложную информацию анонимного телеграм-канала
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Саратовских школьников приглашают принять участие в Олимпиаде в Корее

Новости


Начался набор российской команды для участия в Международной олимпиаде школьников по стандартизации. Проходит она ежегодно (с 2006 года) в Республике Корея. Порядка 120 ребят из многих стран мира собираются, чтобы исследовать уникальный мир стандартизации.

В этом году впервые Росстандарт в рамках сотрудничества с коллегами из национального органа по стандартизации Южной Кореи - (KATS) собирает команду для участия от России. Отборочный тур стартует в рамках проекта «Метрологический образовательный кластер» продлится до 31 марта.

Принять участие может любой желающий школьник от 13 до 18 лет. Для участия необходимо до 31 марта заполнить анкету (ссылка на сайте Росстандарт), написать эссе на тему «Для чего нужны стандарты?», направить на электронный адрес olymp@rst.gov.ru.

1 июня в Уфе состоится финальный конкурс, на котором и будет сформирована сборная, представляющая нашу страну на международной олимпиаде в Корее. Работы ребят в отборочном туре будут оцениваться с учетом творческого подхода к решению задач, креативного мышления, знания английского языка.