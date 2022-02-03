Саратовских школьников приглашают принять участие в Олимпиаде в Корее
Начался набор российской команды для участия в Международной олимпиаде школьников по стандартизации. Проходит она ежегодно (с 2006 года) в Республике Корея. Порядка 120 ребят из многих стран мира собираются, чтобы исследовать уникальный мир стандартизации.
В этом году впервые Росстандарт в рамках сотрудничества с коллегами из национального органа по стандартизации Южной Кореи - (KATS) собирает команду для участия от России. Отборочный тур стартует в рамках проекта «Метрологический образовательный кластер» продлится до 31 марта.
Принять участие может любой желающий школьник от 13 до 18 лет. Для участия необходимо до 31 марта заполнить анкету (ссылка на сайте Росстандарт), написать эссе на тему «Для чего нужны стандарты?», направить на электронный адрес olymp@rst.gov.ru.
1 июня в Уфе состоится финальный конкурс, на котором и будет сформирована сборная, представляющая нашу страну на международной олимпиаде в Корее. Работы ребят в отборочном туре будут оцениваться с учетом творческого подхода к решению задач, креативного мышления, знания английского языка.