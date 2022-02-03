HH.ru: Половина соискателей Саратовской области не готовы снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства

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Сейчас средняя ожидаемая зарплата в Саратовской области составляет порядка 38 тыс. руб. (за последние 2 года она выросла почти на 4 тысячи рублей). По данным исследования, половина жителей (50%) региона сегодня, как правило, не готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. С точки зрения профессиональной принадлежности чаще других не готовы снижать зарплатные ожидания представители автомобильного бизнеса, сферы строительства, недвижимости, добывающей отрасли и сферы продаж.33% жителей региона всё же готовы пойти на этот шаг ради сохранения работы или трудоустройства. Чаще других это отмечают представители банковской сферы, индустрии искусства, развлечений, масс-медиа и начинающие специалисты.