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HH.ru: Половина соискателей Саратовской области не готовы снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства

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Аналитики hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировали настроения соискателей, чтобы выяснить, сколько хотели бы зарабатывать жители Саратовской области и готовы ли они снижать свои зарплатные ожидания ради трудоустройства.

Сейчас средняя ожидаемая зарплата в Саратовской области составляет порядка 38 тыс. руб. (за последние 2 года она выросла почти на 4 тысячи рублей). По данным исследования, половина жителей (50%) региона сегодня, как правило, не готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. С точки зрения профессиональной принадлежности чаще других не готовы снижать зарплатные ожидания представители автомобильного бизнеса, сферы строительства, недвижимости, добывающей отрасли и сферы продаж.

33% жителей региона всё же готовы пойти на этот шаг ради сохранения работы или трудоустройства. Чаще других это отмечают представители банковской сферы, индустрии искусства, развлечений, масс-медиа и начинающие специалисты.