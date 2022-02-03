В Саратовской области приостановлен тренировочный процесс для детей до 18 лет

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Часть из них касается работы учреждений спортивной направленности. Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов дал разъяснения по организации тренировочного процесса в регионе.«Уважаемые жители Саратовской области! С 3 по 17 февраля будет приостановлен тренировочный процесс для детей до 18 лет во всех спортивных школах региона. При этом занятия для спортсменов старше 18 лет продолжаются. Возобновление тренировочного процесса среди детей будет возможно после стабилизации эпидемиологической ситуации. Берегите себя и своих близких!», - сказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.