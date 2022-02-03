3 Февраля 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:48 | 03 февраля
HH.ru: Половина соискателей Саратовской области не готовы снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства
10:50 | 03 февраля
В Саратовской области приостановлен тренировочный процесс для детей до 18 лет
09:57 | 03 февраля
Всю ночь в области шли осадки: на уборку федеральных и региональных трасс вышло более шестисот единиц спецтехники
09:00 | 03 февраля
Министерство опровергло ложную информацию анонимного телеграм-канала
16:12 | 02 февраля
Начал работу центр «Мои Документы» «Ильинский»
15:27 | 02 февраля
Саратовские спортсмены провели тренировки на олимпийских объектах
14:58 | 02 февраля
Железнодорожники обеспокоены увеличением несчастных случаев из-за неосторожности граждан на ПривЖД в 2021 году
14:37 | 02 февраля
Противоэпидемические мероприятия проводятся на вокзалах и в поездах
13:48 | 02 февраля
За полгода участия в нацпроекте саратовское предприятие повысило производительность труда более чем на 10%
12:57 | 02 февраля
Роман Ковальский: «Инвестпроекты в отрасли животноводства способствуют импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности региона»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Министерство опровергло ложную информацию анонимного телеграм-канала

Новости


Как сообщает министерство природных ресурсов и экологии области, в регионе не планируется строительство мусоросжигательных заводов.

Развитие отрасли по обращению с ТКО происходит путем создания современных мусоросортировочных комплексов с глубокой сортировкой (извлечением) отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами. На территории Балашовского района министерством природных ресурсов и экологии области не рассматривалась и в настоящее время не рассматривается возможность строительства мусоросжигательных заводов.

В настоящее время вопрос утилизации твердых коммунальных отходов на территории области решается путем создания современной системы переработки и утилизации ТКО, а не сжигания отходов. Подробно о реализации инвестиционного проекта в Балашовском районе министерство рассказало на своем сайте (https://minforest.saratov.gov.ru/?ELEMENT_ID=3919).