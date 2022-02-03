Министерство опровергло ложную информацию анонимного телеграм-канала

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Развитие отрасли по обращению с ТКО происходит путем создания современных мусоросортировочных комплексов с глубокой сортировкой (извлечением) отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами. На территории Балашовского района министерством природных ресурсов и экологии области не рассматривалась и в настоящее время не рассматривается возможность строительства мусоросжигательных заводов.В настоящее время вопрос утилизации твердых коммунальных отходов на территории области решается путем создания современной системы переработки и утилизации ТКО, а не сжигания отходов. Подробно о реализации инвестиционного проекта в Балашовском районе министерство рассказало на своем сайте (https://minforest.saratov.gov.ru/?ELEMENT_ID=3919).